Підозрюваний у вбивстві син судді Іван Аблов не з’явився на суді: нібито опинився у реанімації

Підозрюваний у вбивстві син судді Євгена Аблова Іван не з’явився сьогодні, 26 квітня, на судове засідання. Його захисники заявили під час засідання, що дорогою до суду йому стало зле і він опинився у реанімації. Щоправда, коли журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила у приймальне відділення, їй сказали, що такого пацієнта у них немає.

Про це повідомляє «Слідства.Інфо».

На 26 квітня у Одеському апеляційному суді було заплановано розгляд заяви прокуратури щодо зміни Івану Аблову запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Прокуратура хотіла оскаржити це рішення.

Однак засідання довелося скасувати через відсутність підозрюваного. Мати вбитого хлопця Наталія Гергель, яка була присутня у суді, розповіла «Слідству.Інфо», що Івана Аблова не привезли. «Захисники Аблова заявили суддям, що дорогою йому стало зле і він опинився у реанімації», — сказала жінка.

За її словами, у суді сказали, що підозрюваний опинився у Центрі профілактики та лікування судинних катастроф Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті. Проте у приймальному відділенні лікарні цю інформацію журналістці не підтвердили. За словами працівниці, з якою спілкувалася журналістка, Іван Аблов у пʼятницю до реанімації не потрапляв.

За декілька днів — 30 квітня — спливає термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте Київський райсуд задовольнив прохання адвокатів Аблова і відпустив підозрюваного під домашній арешт. Як розказала мати вбитого хлопця Наталя Гергель, Івану Аблову досі не вдягли електронний браслет, який мав би сигналізувати про порушення умов.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють Івана Аблова у вбивстві. Під час святкування Нового року між сином скандального судді та спортсменом Ігорем Гергелем виникла суперечка. Аблов-молодший вдарив Гергеля кухонним ножем і втік з місця злочину. Поліція оголосила його у розшук.

15 січня він добровільно здався. Суд обрав Аблову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше його відпустили під домашній арешт.

Батько Івана Аблова — суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов — відомий, зокрема, через свої скандальні судові рішення. Так, у грудні 2013-го він зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, в 2017-му — визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання. А у 2018-му поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

Аблов неодноразово потрапляв у поле зору «Слідства.Інфо». У 2019-му агенція зняла святкування дня народження судді Аблова, після чого він з колегами хотів отримати доступ до телефонних з’єднань журналістки, щоб зрозуміти, звідки вона дізналася про час та місце святкування.

«Слідство.Інфо» у документальному фільмі-розслідуванні у двох частинах про домовленості суддів Окружного адмінсуду Києва з високопоставленими політиками і правоохоронцями проаналізували записи на «плівках ОАСКу», де Аблов — один із основних фігурантів.

У квітні 2023 року стало відомо, що Аблов намагається піти у відставку, яка передбачала щомісячні стотисячні виплати від держави. Однак Вища рада правосуддя зупинила розгляд заяви судді.