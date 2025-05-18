У Харкові чоловік загинув, вистрибнувши з вікна ТЦК

Подія сталася 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.

У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області