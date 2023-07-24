У Житомирі судитимуть відставного полковника – ворожого агента з позивним «Снаров», який здавав вагнерівцям дислокацію ЗСУ

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом державної зради, умисно вчиненої на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що мешканець Житомира, полковник у відставці, у минулому – начальник штабу розвідки ракетних військ та артилерії, з ідеологічних мотивів, через свій акаунт у соцмережі встановив контакт з представником пвк «вагнер» для співпраці з ворожою розвідкою.

Обвинувачений протягом вересня 2022 – лютого 2023 років постійно перебував на зв’язку з російським куратором та ретельно виконував його завдання.

Він збирав інформацію про розташування у Житомирі стратегічно важливих військових об’єктів, підрозділів військовослужбовців, пересування та кількість військової техніки ЗСУ. Усі здобуті відомості позначав на карті міста, фотографував її та надсилав ворогу для ракетного враження.

Полковник-зрадник збирав та передавав розвідці пвк «вагнер» анкетні дані командирів військової частини, особисто відстежував та перевіряв оперативну обстановку біля адміністративних будівель, наявність інженерних засобів оборони поруч з правоохоронними відомствами обласного центру тощо.

Аби приховати злочинну діяльність, дотримувався конспірації та користувався позивним «Снаров». Слідством доведено півдесятка фактів передавання ним відомостей ворогу.

Під час досудового розслідування фігурант скористався періодом оскарження прокуратурою запобіжного заходу у виді тримання під вартою з внесенням грошової застави, вніс відповідну суму та намагався перетнути кордон України з білорусією. Однак прикордонники його затримали та вилучили 4 тис. євро.

За ініціативи прокуратури, суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою без грошової застави, де він перебуває й дотепер.

Досудове розслідування проводило УСБУ в Житомирській області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури