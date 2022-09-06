Зрадив державі сам та агітує інших – співробітнику «Приазовської виправної колонії» заочно повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури працівнику правоохоронного органу України заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у період з березня по травень 2022 року начальник одного з відділів державної установи «Приазовська виправна колонія (№107)», перебуваючи у тимчасово окупованому збройними силами рф м. Маріуполі, добровільно перейшов на бік ворога.

Правопорушник погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду у незаконно створеному представниками держави-агресора псевдоправоохоронному органі – «державній службі виконання покарань «міністерства юстиції «днр» у м. Маріуполі Донецької області».

Перебуваючи на вказаній посаді, підозрюваний активно агітує інших співробітників установи до зради присязі працівника правоохоронних органів України та вступу до структурних підрозділів окупаційної адміністрації рф.

Наразі вирішуються питання щодо оголошення підозрюваного у розшук та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється 3 слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури