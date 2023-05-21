Корегувальниця російського вогню, щоб уникнути покарання, прикидалась волонтеркою

Дзержинський міський суд Донецької області визнав громадянку винною у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 травня.

Навесні 2022-го обвинувачена вступила у контакт із представником збройних сил російської федерації — кадровим співробітником Генерального розвідувального управління Генштабу РФ.

У квітні минулого року жінка неодноразово надсилала окупанту в Telegram дані про результати обстрілів і місця влучання в смт. Велика Новосілка Волновахського району Донецької області, про пошкодження мостів підрозділами ЗСУ, про розміщення особового складу ЗСУ та їх військової техніки.

У листуванні російський військовий повідомив, що перебуває у госпіталі в Криму, тому що йому поранили руку. Обвинувачена побажала йому одужання. Згодом жінка написала, що росіяни «трошки промазали»: попали в житловий будинок і дитину присипало.

— Слушай… мож тебе более точные карты закидывать, чтоб такого не было? В пожарку хоть не прилетит? — цікавиться обвинувачена.

— Прилетит обязательно. Они же там (співрозмовник має на увазі ЗСУ — ред.) Карты военные, — відповідає російський військовий.

— Не вздумайте этого делать!!! Кто тебе сказал?

— Неделю назад точно были.

— Никого там никогда не было!!! У меня там родственники все в подвале. Пацаны туда никого не пускают… военными там и не пахнет!!!

— Сейчас изменим. Я и так делаю больше чем могу. Уже со всем начальством пересрался. И выход какой? Лично мне проще всего отказаться от этого направления, заняться только Херсонес. Так?

— Нет… но я знаю, ты можешь

— Другому начальнику разведки будет.. Ну не то что похер, но он не местный.

Приблизно через місяць жінка написала, що виїхала у Світловодськ Кіровоградської області. Співрозмовник заперечив, що їй варто було перебиратися у Крим.

Військова частина підтвердила, що з метою недопущення просування російських окупаційних військ руйнувалися мости. У селищі Велика Новосілка у вказаний період дислокувались підрозділи ЗСУ й інформація про пошкодження мостів та дані про місця влучання у разі її передачі ворогу є такою, що допомагає у війні проти України.

У судовому засіданні допитувався один свідок — житель Великої Новосілки, який виїхав у 20-х числах квітня місяця 2022 року. Чоловік займався фермерством на території 1,75 га. У квітні минулого року в його господарстві розміщувалися підрозділи ЗСУ і були влучання снарядів, пошкодження майна. Також свідку відомо про влучання в житловий будинок, внаслідок чого дитина 12 років мала тілесні ушкодження. У населеному пункті були підірвані усі мости.

Жінка вину не визнала. Пояснювала, що останні шість років займається волонтерською діяльністю із покращення життя людей і з початком війни організовувала евакуацію людей з території бойових дій. Зокрема, шукала транспорт і була адміністратором одного з Telegram-каналів. На той час у смт. Велика Новосілка було багато «телеграм»-каналів, користувачем яких був її знайомий, якого вона знає з 2004 року. Те, що цей чоловік є російським військовослужбовцем вона начебто дізналася лише у 2022-му році під час переписки з ним. Стверджувала, що листувалась із ним, щоб зʼясувати дії військових РФ і визначити безпечні маршрути евакуації людей. Інформація, якою вона ділилась, начебто була в багатьох місцевих Telegram-каналах. Припинила переписку, коли зрозуміла, що нічого корисного для її волонтерської діяльності це не дає. Обвинувачена заперечувала, що хотіла допомагати окупаційній армії. Вказувала, що під час переписки висловлювала обурення з приводу влучання військовими рф у цивільні обʼєкти.

Але доказів волонтерської діяльності обвинуваченої надано не було. Суд не погодився, що листування з російським військовим мало тільки побутовий характер. Навпаки, жінка свідомо повідомляла про наслідки артилерійського обстрілу, місце влучання снаряду, надіслала відео, зруйнованого будинку і його місце розташування, таким чином корегуючи вогонь російським військовим.

Підсудну визнали винною у різновиді колабораційної діяльності — у допомозі ворожим збройним силам у бойових проти українських військових (ч.7 ст.111-1 ККУ). Їй призначили 12 років тюремного покарання із конфіскацією усього майна.