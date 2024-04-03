47 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: викрадення дітей із Херсона, розстріл мирних жителів, катування в Богданівці

“Харківські угоди”. Олександр Лавринович — міністр юстиції при владі Віктора Януковича. За даними прокуратури, у 2010 році разом із іншими посадовцями він погодив “Харківські угоди”, які на 25 років подовжували термін базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Лавриновичу інкримінують вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Засідання призначено на 5 квітня о 14:30 у Подільському районному суді Києва (in absentia).

“Блогер”. Дмитро Скворцов ― блогер, засновник “руського клубу”. За даними прокуратури, він за гроші готував замовні матеріали для російських медіа. У своїх колонках називав закономірним захоплення Криму і частини східних регіонів України, популяризував “ЛДНР”. У 2023 році його затримали під час спроби втечі. Йому інкримінують державну зраду. Засідання призначено на 1 квітня о 13:00 у Солом’янському районному суді Києва.

Кримський викладач. Фарход Абдуллаєв ― доктор медичних наук, який переїхав на материкову Україну після окупації Криму. На “Радіо Свобода” виходив зворушливий текст про те, як Фарход і його дружина, яка лишалася в Криму, продовжують стосунки. Він був проректором Міжнародної академії екології та медицини, але його звільнили через корупцію у 2020 році. Слідство вважає, що він співпрацював із ФСБ, збирав для росіян інформацію про українські госпіталі та вчених. Його затримали за підозрою у державній зраді. Засідання призначено на 2 квітня о 14:00 у Солом’янському районному суді Києва.

Депутат від ОПЗЖ. Сергій Остапенко з Херсона був місцевим депутатом від ОПЗЖ. Після окупації міста лишився працювати у “міністерстві внутрішніх справ”. Його затримали. Засідання призначено на 1 квітня о 14:00 у Шевченківському районному суді Києва.

Полковник харківської СБУ. Юрій Рябуха — колишній заступник голови управління СБУ в Харківській області. У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого він керував Інститутом підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки. Як каже слідство, Рябуха готував інститут до “здачі”, вчасно не вивіз майно та співробітників, схиляв курсантів не чинити спротив росіянам і співпрацювати з ними. Очільник СБУ Василь Малюк розповідав, що на телефоні Рябухи гімн Росії був мелодією будильника. Рябуху затримали у 2022 році за підозрою у держзраді. Засідання призначено на 4 квітня об 11:00 у Шевченківському районному суді Києва.

Адреси атовців. Андрій Покусай — мешканець села Глібівка Вишгородського району. Як каже слідство, під час окупації чоловік здавав російським військовим адреси місцевих атовців. Цих людей викрадали і катували. Він нібито і сам брав участь у побитті місцевого жителя та погрожував його дружині вбивством. СБУ затримала чоловіка у грудні 2022 року. Його обвинувачують у держзраді. Засідання заплановано на 4 квітня о 16:00 у Вишгородському районному суді Київської області.

Колабораціонізм на Київщині. Сергій Стоян проживав в одному з сіл Вишгородського району Київщини, коли навесні 2022 року його окупували росіяни. За даними слідства, він добровільно і систематично допомагав окупантам харчами — передавав туші забитих баранів, питну воду з власного господарства та хліб із пекарні. Йому інкримінують колабораціонізм. Засідання заплановано на 2 квітня о 14:30 в Іванківському районному суді Київської області.

Виправдовування Росії. Олександр Новак — уродженець Сумської області. Як каже слідство, він створив сайт, де публікував проросійську пропаганду, яка виправдовує збройне вторгнення. Чоловіку інкримінують глорифікацію дій РФ. Засідання заплановано на 2 квітня о 14:00 у Києво-Святошинському районному суді Київської області.

“Монах” із Київщини. Микола Євтушенко — 76-річний мешканець села Андріївка, що на Київщині. Місцеві його називають монахом. Хоч офіційно чоловік не має духовного сану, багато років носить рясу. Під час окупації навесні 2022 року, стверджує слідство, він допомагав росіянам: годував, надавав житло, здавав будинки заможних місцевих, а також освячував військову техніку. Натомість родина обвинуваченого у колабораціонізмі його провину заперечує і доводить, що з перших днів окупації вони передавали ЗСУ інформацію про російську техніку. Засідання заплановано на 4 квітня о 14:00 у Макарівському районному суді Київської області.

Катування у Богданівці. Нагадуємо про справу Олександра Васильєва й Олексія Булгакова ― військових 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Під час окупації села Богданівка на Київщині, як каже слідство, вони взяли в полон і катували місцевого тероборонівця. Той каже, що саме Булгаков віддав наказ бити. Обом інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 1 квітня о 17:00 у Броварському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Удар по нафтобазі. Артур Ткачук — мешканець Білоцерківського району Київщини. За даними слідства, РФ завербувала його, у січні 2022 року він влаштувався на нафтобазу та передавав росіянам дані для наведення ракетного удару. Планував встановити GPS-трекер. Чоловіка затримали, тривалий час він був під вартою. Проте у грудні 2023 року за нього внесли заставу 603 тисячі гривень. Ткачуку інкримінують вчинення диверсії. Засідання призначено на 3 квітня об 11:00 у Васильківському міськрайонному суді Київської області.

Розстріл автомобільної черги. В’ячеслав Буряк — російський військовий парашутно-десантного полку. У березні 2022 року брав участь в окупації Ірпеня. Разом із іншими росіянами, вважає обвинувачення, розстріляв автомобільну чергу цивільних, які намагалися виїхати з міста. П’ятеро людей загинуло, стільки ж отримали тяжкі поранення. Російські джерела пишуть, що у травні 2022 року Буряк помер. Його обвинувачують у порушення звичаїв та законів війни. Засідання призначено на 1 квітня о 14:30 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Розстріл цивільного. Олексій Токмаков та Олексій Крошкін — російські конрактники. За даними слідства, у березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин росіяни облаштували тимчасовий військовий пункт. Розвантажувати ящики з боєприпасами, озброєнням та амуніцією вони змушували місцевих. Один із чоловіків відмовився виконувати вказівку через хворобу та біль у спині. Тоді Токмаков віддав наказ підлеглому Крошкіну застрелити чоловіка, що той і зробив. Він помер на місці. Їх звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 2 квітня о 10:50 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Вбивства у Бучі. Амангельде Бекентаєв, Ербол Абільхаіров і Зафар Собиров — російські військові 64-ї окремої мотострілецької бригади. Слідство встановило, що під час окупації Бучі вони вбили двох цивільних у їхньому будинку. Військових обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 1 квітня о 13:45 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Захоплення Гостомеля. Вадим Паньков — російський командир 45-ої окремої бригади спеціального призначення Повітряно-десантних військ. Прийняв присягу на вірність народу України у 1992 році, але вже за рік став військовим РФ. У 2001 році отримав звання Героя Росії за виконання завдань на території Північного Кавказу. Планував і керував захопленням аеродрому в Гостомелі та спробами прориву на Київ. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Судове засідання призначено на 1 квітня о 10:00 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Розстріл цивільних у Бучі. Олександр Досягаєв — командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ. За даними СБУ, на початку березня 2022 року він керував десантниками, які захопили Бучу. Підпорядкований йому підрозділ брав участь у зачистках і фільтраційних заходах для придушення руху опору та залякування мешканців. За наказом Досягаєва російські десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині чотирьох людей — місцевого і трьох волонтерів, які проїжджали повз. Усі загинули на місці. Досягаєву інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Судове засідання призначено на 2 квітня о 13:45 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Депутат із Куп’янська. Олександр Радченко — засновник і генеральний директор Куп’янського молочноконсервного комбінату. За часів президентства Ющенка очолював місцеву РДА, згодом без успіху балотувався до Харківської облради від “Батьківщини”. У 2022 році став депутатом Куп’янської райради від “Слуги народу”. Під час окупації міста, каже слідство, співпрацював із росіянами: перереєстрував підприємство у “податковій” окупантів, відкрив рахунки у російському банку, відвантажував продукцію до окупованої Луганщини. У жовтні 2022 року його затримала СБУ. Радченку інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 2 квітня о 10:30 у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Депутатка від “Слуги народу”. Сніжана Чернова з 2020 року була головою Куп’янської РДА та місцевою депутаткою від “Слуги народу”. Окупанти призначили її “заступницею керівника” Курилівської громади. Чернова, заявляють слідчі, залучала місцевих до дій на користь РФ та брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини. Її обвинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначено на 4 квітня о 13:00 у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Директор футбольного стадіону. Анатолій Москаленко на момент окупації Куп’янська очолював місцевий стадіон “Спартак”. Яка каже слідство, він лишився працювати при окупантах, сприяв організації роботи за російськими стандартами. На своїй посаді організував культурно-масові заходи, футбольні матчі з російською символікою. Захист Москаленка стверджує, що доказів виконання ним наказів окупаційної адміністрації немає, а футбольні матчі були лише для дітей. Натомість у мережі є фото, де на стадіоні присутні російські військові як глядачі. Москаленку інкримінують пособництво агресору. Засідання призначено на 4 квітня о 14:00 у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Повторне слухання справи про злив позицій ЗСУ. Олег Жигулін ― мешканець Краматорська, який у березні 2023 року повідомив адміну Telegram-каналу “Краматорск.Обстановка” про розташування ЗСУ у місцевій школі. Невдовзі позицію обстріляли росіяни. Слідство інкримінувало чоловіку несанкціоноване поширення інформації про сили оборони України з тяжкими наслідками. Проте апеляційний суд скасував вирок як необґрунтований і відправив справу на повторне слухання. Розгляд буде у закритому режимі. Засідання призначено на 1 квітня о 12:00 в Індустріальному районному суді Дніпра.

Російський чат-бот. Володимир Мурашко — мешканець Запорізького району Запорізької області. Як каже слідство, з ідеологічних мотивів він зливав інформацію про ЗСУ в російський чат-бот у Telegram. Його взяли під варту. Чоловіку інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначено на 1 квітня о 10:00 у Жовтневому районному суді Запоріжжя.

Блогерка. Крістіна Ножкіна — 23-річна блогерка із Запоріжжя. Вона заперечувала воєнні злочини Росії. Наприклад, говорила, що вбивства у Бучі були “вкидом”, щоб зірвати домовленості у Стамбулі. Заявила, що Києву було набагато вигідніше підірвати Каховську ГЕС, ніж росіянам. Наразі сторінку блогерки видалено. Вона записала відеовибачення перед Україною. Її обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Засідання призначено на 4 квітня о 15:00 у Комунарському районному суді Запоріжжя.

Інформація про військову частину. Віталій Куц — мешканець Кропивницького. За даними слідства, він за гроші передавав інформацію російським спецслужбам про розташування військових частин і сил оборони України. Чоловік провину не визнає і доводить, що телефон із перепискою з росіянином він знайшов. Засідання призначено на 3 квітня о 14:30 у Кіровському райсуді Кропивницького.

Коригування по Яворівському полігону. Нагадуємо про справу 73-річного Олександра Косторного — львівського проросійського діяча, майора КДБ та голови “Російського товариства імені Пушкіна”. За версією слідства, у березні він надіслав російським спецслужбам карту Яворівського полігону — великого центру навчання військових у Львівській області. За тиждень Росія обстріляла його ракетами. За даними СБУ, 61 людина загинула, 147 отримали поранення. Сам Косторний заперечує вину: стверджує, що просто надіслав давньому знайомому карту лісу поряд із полігоном і позначив там грибні місця. Прокуратура обвинувачує його у державній зраді. Засідання призначено на 2 квітня о 13:00 в Галицькому районному суді Львова.

Прихильниця федералізації Галичини. Інна Іваночко — очільниця Львівської облорганізації ОПЗЖ та політпроєкту Медведчука “Український вибір — право народу” у регіоні. Як кажуть у прокуратурі, вона організовувала конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надати особливий економічний та культурний статус Галичині з автономією. В інтерв’ю російським медіа жінка як “політична експертка” поширювала вигадки пропаганди про русофобію, фашизм, нацизм та бази НАТО в Україні. Іваночко перебуває в СІЗО без можливості внесення застави. Її обвинувачують у держзраді. Засідання відбудеться 1 квітня об 11:00 у Галицькому райсуді Львова.

“Львівська народна республіка”. Нагадуємо про справу Андрія Івасенка — адміністратора групи “Львівська народна республіка” у забороненій російській соцмережі “ВКонтактє”. Група була активною з 2014 по 2017 роки. Слідство стверджує, що Івасенко публікував там антиукраїнські пости, закликав “укласти союз із Новоросією” та “припинити АТО”. Також чоловік керував групами про антимайдан і пропагандистським сайтом, допомагав проросійським діячам в Україні, їздив до Москви та спілкувався з “посадовцями “ЛНР””. Його батько ― колишній керівник підрозділу СБУ у Львівській області. Івасенка обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 4 квітня о 10:30 у Франківському районному суді Львова.

Обстріли Миколаєва. Дмитро Топор — уродженець Миколаєва. За даними слідства, у лютому і червні 2023 року він передав представнику РФ відомості про розташування військових ЗСУ. За вказаними координатами був багатоквартирний будинок, а не військовий об’єкт. Чоловіку інкримінують держзраду та пособництво у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 4 квітня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Фотографії Himars. Андрій Дрямов — засновник благодійного фонду з Одеси. Ще у 2021 році ЗМІ писали про сумнівну діяльність фонду, який збирав пожертви на вулиці у наметах. У 2023-му чоловіка затримали після того, як знайшли дві гранати в авто. Під час огляду телефону знайшли переписку з російським абонентом. Дрямов надіслав співрозмовнику фото установок Himars, які переміщували через Миколаїв. Ще він надіслав знімки та координати розташування підрозділу ЗСУ і складів рекетно-артилерійських боєприпасів. Наразі він під вартою з можливістю застави 2,2 мільйони гривень. Дрямову інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначено на 1 квітня о 14:00 у Київському районному суді Одеси.

“Рубльова зона” у Херсоні. Антон Козік із Херсона керував філією російського банку. Через цей банк росіяни обслуговували свої незаконні структури та створювали “рубльову зону”. За допомогу в цьому Козіку інкримінують пособництво державі-агресору. Його затримали в лікарні, де він переховувався. Засідання призначено на 2 квітня об 11:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Юрист Партії Шарія. Мешканець Одеси Денис Сафонов працював юристом, був консультантом депутатів від Партії Шарія в Одеській області. Як каже слідство, після повномасштабного вторгнення виїхав до Криму, де його завербувало ГРУ. Сафонов повернувся до Одеси, збирав і передавав росіянам інформацію про ППО, наслідки ракетних обстрілів і влучань дронів. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 2 квітня об 11:30 у Приморському районному суді Одеси.

Справа Мамона. Володимир Мамон на момент повномасштабного вторгнення працював поліцейським конвойної служби поліції Харківщини. Слідство встановило, що після окупації він перейшов на бік ворога. Брав участь у патрулюванні на блокпостах із росіянами, здавав місцевих атовців, відбирав зброю у мисливців. Після початку контрнаступу ЗСУ на Харківщині він виїхав до Росії. Також він фігурує у кримінальному провадженні про наведення обстрілу на село Гроза, в якому йому інкримінують пособництво у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання за обвинуваченням у держзраді призначено на 5 квітня о 10:30 у Київському районному суді Полтави (in absentia).

Погрози та мародерство. Євгеній Сухобоков — російський заступник командира взводу. Разом із військовими Ігорем Лабутіним, Маадиром Ондаром і Умедджоном Гульмірзоєвим у березні 2022 року вони як окупанти були в селі Ворожба Сумської області. Слідство каже, що вони вдерлися до будинку місцевої, утримували її, пограбували, а Сухобоков розстріляв автомобіль сина жінки. Викрадене майно оцінюють у понад 37 тисяч гривень, пошкодження авто — у понад 64 тисячі гривень. Сухобокова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 4 квітня о 10:00 у Лебединському районному суді Сумської області (in absentia).

Погрози розстрілом. Костянтин Озаєв ― командир 5-ої батареї реактивної системи залпового вогню “Ураган” 147-ї ОМС. У березні 2022 року його підрозділ окупував село Боромля на Сумщині. За даними слідства, військовий зупинив місцевого, коли той віз машиною тіло вбитої подруги. Озаєв запропонував чоловікові поховати тіло у найближчій воронці від вибуху або на узбіччі, але він відмовився. Тоді командир наказав вистрелити чоловіку в коліно. Місцевий просив відпустити його, але Озаєв віддав наказ на страту. Коли росіяни відволіклися через дзвінок, чоловік встиг сховатися. Озаєва обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 1 квітня о 13:30 у Тростянецькому районному суді Сумської області (in absentia).

“Ревнощі”. Олександр Меделяєв ― заступник командира взводу в 3-ій танковій бригаді, яка окупувала Ізюм. В окупації мешканка Ізюма познайомилася з Жучковим, військовим РФ із 245-го мотострілецького полку. У них зав’язалися стосунки, чоловік обіцяв вивезти її до РФ. У червні жінка прийшла до будинку, де розташовувалися російські військові, серед них був Меделяєв. Слідство вважає, що через ревнощі та нетерпимість до україномовних людей він вистрілив жінці в груди. Вона загинула. Меделяєва обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 1 квітня о 15:10 в Дзержинському районному суді Харкова (in absentia).

Гроші за неповнолітню. Айнур Шафіков ― російський військовий, чий підрозділ у 2022 році окупував село Первомайське Купʼянського району. Слідство встановило, що він побив батька дівчинки, який не захотів “продати” її. Росіяни зупинили чоловіка з дружиною і донькою на блокпосту. Сказали, що дівчинка занадто красива та запропонували батькові 200 тисяч рублів за неї. Після відмови і сварки росіяни знайшли будинок родини та побили чоловіка. Шафіков разом із іншими окупантами повів чоловіка на розстріл до будинку культури, де облаштували катівню, його довго мучили, а потім зробили постріл у повітря та відпустили. Шафікова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 1 квітня об 11:00 в Орджонікідзевському районному суді Харкова (in absentia).

Начальник окупаційної поліції. Євген Лісняк — колишній правоохоронець із Харкова, який із 2014 року переїхав на окуповану Луганщину, де працював у “МВД”. За даними слідства, він очолив окупаційну поліцію у Куп’янську. На “посаді” грабував місцевих. Зокрема, відібрав Toyota Land Cruiser у жінки, погрожуючи її батькові. За це його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 1 квітня об 11:00 у Червонозаводському районному суді Харкова (in absentia).

Пропаганда про нацистів. Андрій Воронін працював у тролейбусному депо Харкова. Слідство виявило, що через Telegram він поширив допис із російською пропагандою. У ньому українську владу і ЗСУ прирівнюють до нацистів. Чоловіка взяли під варту. Його звинувачують у глорифікації збройної агресії РФ. Засідання призначено на 4 квітня об 11:30 у Зміївський районний суд Харківської області.

Депутатка з Харківщини. Надія Антонова ― депутатка Вільхівської сільської ради від партії “Слуга народу”. За даними слідства, під час окупації села Кутузівка вона надала доступ військовим РФ до житлових приміщень будівлі управління державного підприємства, забезпечувала окупантів житлом, яке належить місцевим. Жінку затримали у 2022 році. Їй інкримінують держзраду. Засідання призначено на 2 квітня об 11:45 у Харківському районному суді Харківської області.

Селфі грабіжників. Владислав Барвіт, Максим Вешняков, Владислав Воробйов, Микола Желєзнов, Віталій Назаров, Владислав Привалов, Ришат Хусаїнов, Руслан Шехмаметьєв, Андрій Шипов ― військові РФ. У 2022 році вони окупували село Циркуни на Харківщині. Навесні вони вдерлися у будинок місцевих і викрали техніки на 342 тисячі гривень, а також авто. Військових ідентифікували за їхніми фото, які вони зробили на вкрадену техніку. Дані підвантажилися у хмарне сховище власниці телефона. Тепер їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 5 квітня о 14:00 у Харківському районному суді Харківської області (in absentia).

Вивезення сільгосптехніки з Криму. Володимир Ганжа — депутат Новотроїцької громади Херсонської області від ОПЗЖ, заступник директора сільгосппідприємства. За даними слідства, на його фірмі розміщували російську техніку, годували військових. Ганжа закликав місцевих фермерів співпрацювати з Росією, допомагав вивозити сільгосптехніку незгодних до Криму, змушував працівників брати участь у псевдореферендумі. Його звинувачують у пособництві Росії. Засідання призначено на 1 квітня об 11:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Розгін протестів у Херсоні. Михайло Калупін — командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії. Навесні 2022 року він командував придушенням мирних акцій протесту у Херсоні проти російських загарбників. За даними СБУ, Калупін віддав наказ на силовий розгін акцій Дмитру Пєшакову, командиру посиленої тактичної групи 606-го центру спеціального призначення північнокавказького округу військ росгвардії. Обвинуваченими у справі є й інші посадовці росгвардії: Олександр Науменко, Григорій Зан, Дмитро Гапонов та дев’ять рядових солдатів. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 2 квітня о 10:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Херсонська ОДА. Дмитро Токарев-Талибов — посадовець Херсонської ОДА. Раніше працював заступником начальника у юридичному відділі, а на момент повномасштабного вторгнення РФ — у відділі цивільного захисту, зокрема готував укриття. Як каже слідство, після захоплення Херсона він співпрацював із окупантами, очолив відділ правового забезпечення підприємства водних ресурсів. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 2 квітня об 11:00 у Херсонському міському суді.

“Криміналіст” при окупантах. Олексій Ванін до окупації Херсона працював у відділі інвестицій ОДА. Після захоплення міста пішов на роботу до окупаційної поліції старшим експертом відділення Експертно-криміналістичного центру. Навіть їздив до Москви на підвищення кваліфікації. Вже після деокупації чоловік працевлаштувався до Херсонської ОВА. Його затримали за звинуваченням у колабораціонізмі. Засідання призначено на 3 квітня о 10:15 у Херсонському міському суді.

Здавав тероборонівців. Олег Оселедець — мешканець Білозерки Херсонської області. Як встановило слідство, під час окупації села він з ідеологічних і корисливих мотивів здавав окупантам тероборонівців. За його наведенням окупанти викрали та вивезли до катівні місцевого. Також він ремонтував російську техніку. Його звинувачують у пособництві державі-агресору. Засідання призначене на 4 квітня об 11:00 у Херсонському міському суді.

Бухгалтерка. Ірина Граф — жителька Білозерки Херсонської області. Під час окупації, каже слідство, вона працювала бухгалтером у місцевій лікарні. У співпраці з окупантами виплачувала співробітникам зарплату в рублях, брала участь в інвентаризації українських лікарень. Жінці інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 4 квітня о 13:30 у Херсонському міському суді.

Вивозив дітей із Херсона до Криму. Микола Джиганський — власник херсонського автопідприємства. За даними СБУ, під час окупації міста він надавав росіянам транспорт, брав участь у вивезенні дітей із Херсона до Криму. Чоловіка затримали при спробі виїзду до Молдови. Засідання призначено на 4 квітня о 13:45 у Херсонському міському суді.

Митрополит Черкаський і Канівський. Денис Снігірьов у 2020 році став архієпископом Черкаським і Канівським від УПЦ (МП). Заявляв, що ця церква “найбільш незалежна” у світі, виступав проти створення ПЦУ. Наступного року став митрополитом, а у 2022 — професором Київської духовної академії. За даними слідства, під його керівництвом на сайтах єпархії публікували матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, що прославляли ідеї рашизму. Під час обшуку в нього знайшли роздруківки цитат Путіна. Снігірьова обвинувачують у виправданні збройної агресії РФ проти України. Засідання призначено на 5 квітня о 12:00 у Соснівському районному суді Черкас.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини, МІПЛ