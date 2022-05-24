Вранье про то что Россия «Никогда ни на кого не нападала». Краткая история агрессивных войн этой страны от Ивана Грозного до наших дней
«Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи», — заявил глава РПЦ Владимир Гундяев (патриарх Кирилл), вторя Марии Захаровой и другим чиновникам с их недавно взятой на вооружение фразой «Россия войн не начинает, она их заканчивает».
С заканчиванием войн у России есть свои проблемы (например, мирный договор с Японией не подписан до сих пор), зато примеров, когда Россия начинала войны против других государств, можно найти немало.
Ливонская война
Не будем брать войны Московского княжества с другими русскими княжествами, где порой действительно трудно было понять, кто и когда начал войну. Начнем с первой большой европейской войны, которую начало Московское царство в качестве единого централизованного государства. Это – Ливонская война, длившаяся с 1558 по 1583 год. Боевые действия начало московское войско 17 января 1558 года.
В качестве предлога для войны использовался вопрос о так называемой «юрьевской дани». В 1481 году после завершения очередной войны Пскова и Новгорода, которым помогала Москва, с Ливонией был заключен договор, согласно которому Дерптское епископство должно было ежегодно уплачивать дань Пскову в размере одной гривны (равнявшейся одной немецкой марке или шести венгерским золотым) с души.
С 1503 года между Ливонией и Московской Русью действовало перемирие, продлившееся до 1557 года. Ливонский орден, с середины XV века преобразованный в Ливонскую конфедерацию в составе Рижского архиепископства и епископств Дерптского, Эзель-Викского, Ревельского и Курляндского, а также ливонских городов и сословий, был терзаем внутренними неурядицами и войны не хотел. В 1554-1557 годах между политическими силами Ливонской конфедерации разгорелась междоусобная война, поводом к которой был конфликт рижского архиепископа Вильгельма Бранденбург-Ансбахского и ландмейстера Ливонского ордена Генриха фон Галена.
Царь Иван Грозный решил воспользоваться случаем и прибрать к рукам Ливонию. В конце 1557 года приехавшее в Москву ливонское посольство достигло соглашения о выплате долга по юрьевской дани, но Ливония была не в состоянии выплатить всю сумму сразу, что и стало предлогом для вторжения. После начала войны Ливонский ландтаг принял решение собрать для расчета с Москвой 60 тысяч талеров, чтобы прекратить войну. Но к маю 1558 года была собрана лишь половина этой суммы, да и русский царь в любом случае не собирался останавливать вторжение.
Ливонское посольство договорилось с Москвой о выплате долга по юрьевской дани, но Ливония не могла его выплатить, что и стало предлогом для вторжения
Целью Ивана Грозного было завоевание всей Ливонии, то есть территории современных Латвии и Эстонии. На занятых в ходе войны землях русский царь создал марионеточное Ливонское королевство. Однако, несмотря на первоначальные успехи русских войск, война закончилась полным поражением Московского царства. Иван Грозный недооценил способность Польши, в ходе войны создавшей с Литвой единое государство, и Швеции на время забыть о старых распрях и объединиться против Москвы.
В результате Ливония была разделена между Польско-Литовским государством (Речью Посполитой), Швецией и Данией, а Россия лишилась городов Копорье, Ям, Ивангород и прилегающей к ним территории южного побережья Финского залива, а также города Велиж. Кроме того, Московская Русь была крайне истощена экономически.
Смоленская война
Следующей агрессией Московского царства стала Смоленская война 1632-1634 годов. Царь Алексей решил использовать период бескоролевья в Речи Посполитой, пока после смерти Сигизмунда III в 1632 год не был избран новый король. Целью войны было завоевание Смоленска. Однако русская армия, осаждавшая Смоленск, сама была окружена и принуждена к капитуляции. Согласно заключенному в июне 1634 года Поляновскому миру, к России отошел только один город — Серпейск.
После того как в результате восстания гетмана Богдана Хмельницкого и присоединения Украины к Московскому царству на Переяславской Раде в январе 1654 года на правах широкой автономии Москва начала очередную войну против Речи Посполитой. Целью было завоевание всей Украины и всей Белоруссии. В 1650-е годы русские войска в основном одерживали победы, в 1660-е — в основном терпели поражения. Цели войны были достигнуты только частично. К Московскому царству, согласно Андрусовскому перемирию 1667 года, отошла Смоленская земля, Северская земля с Черниговом и Стародубом и Левобережная Украина, а также Киев на правом берегу Днепра, окончательно закрепленный за Россией «Вечным миром» 1686 года.
Параллельно с русско-польской войной, в 1656 году Московское царство напало на Швецию, воспользовавшись тем, что та, в свою очередь, напала на Речь Посполитую, против которой были отвлечены основные шведские силы. В Москве опять хотели завоевать шведскую Ливонию. Однако русские войска не смогли взять шведские крепости Нарву и Ригу, и в 1658 году боевые действия прекратились. Кардисский мирный договор 1661 года подтвердил границы 1658 года.
Великая Северная война
Следующей наступательной войной России стала Великая Северная война 1700-1721 годов. В этой войне Россия в союзе Данией, Саксонией и Речью Посполитой напала на Швецию. Как повод для объявления войны Петром I были указаны «неправды и обиды», в особенности личная обида 1697 года, когда путешествующего по Европе царя шведы, по его мнению, холодно приняли в Риге. Первоначальной целью войны для России было завоевание устья Невы и Эстляндии. Однако по ходу войны вес России в коалиции резко возрос.
Несмотря на первоначальные успехи шведского короля Карла XII, перевес коалиции в ресурсах в конце концов сказался, и после победы русской армии в Полтавском сражении в 1709 году поражение Швеции было предрешено. Относительная же слабость российского флота была компенсирована сильным датским флотом, превосходившим шведский.
По Ништадтскому миру Швеция уступила России Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, Выборгский уезд и южную часть Кексгольмского уезда за сумму в 2 млн талеров (ефимков) (56 тонн серебра, примерно половина годового бюджета России). Кроме того, Россия установила фактический протекторат над Курляндией при сохранении формальной вассальной зависимости Курляндии от Речи Посполитой. Российская империя также начала оказывать решающее влияние на внешнюю политику Варшавы.
Во время Великой Северной войны Россия также совершила нападение на Турцию в ходе Прутского похода 1711 года. Петр рассчитывал на установление российского протектората над Балканским полуостровом, завоевание Константинополя и Крыма. Однако русская армия была окружена, и Петру по Прутскому мирному договору пришлось вернуть туркам крепость Азов и срыть русскую крепость Таганрог.
Войны с Турцией
Следующей войной, в которой Россия была нападающей стороной, стала война с Турцией 1735-1739 годов. Петербург воспользовался начавшейся в Турции смутой. В качестве формального предлога для войны было использовано вторжение турецкого вассала крымского хана в Кабарду, Чечню и Дагестан, а также конфликт Турции с Персией, чьим союзником была Россия. В 1736 году на стороне Российской империи выступила Австрийская империя. Планы императрицы Анны Иоанновны сводились к завоеванию Крымского ханства.
Русские войска ворвались на Крымский полуостров и захватили столицы ханства Бахчисарай, но в конце концов вынуждены были уйти оттуда из-за нехватки продовольствия и воды. В результате российские приобретения оказались весьма скромными. России был передан Азов на правах неукрепленного города, и ей по-прежнему запрещалось иметь Черноморский флот.
Русские войска ворвались на Крымский полуостров и захватили столицы ханства Бахчисарай, но вынуждены были уйти из-за нехватки продовольствия и воды
В русско-турецкой войне 1806-1812 годов Россия также была нападающей стороной. Поводом к войне послужила отставка в августе 1806 года правителей княжеств Молдавии и Валахии без согласия России, хотя по условиям Ясского договора 1791 года такое согласие требовалось. В Молдавию и Валахию были введены российские войска, после чего Турция объявила войну России. Целью Российской империи было завоевание Дунайских княжеств – Молдавии и Валахии. Несмотря на успехи российских войск, из-за угрозы столкновения с наполеоновской Францией при заключении Бухарестского мира российские приобретения ограничились Бессарабией.
Русско-шведская война 1808-1809 годов возникла вследствие временного союза Франции и России, заключенного в Тильзите в 1807 году. Наполеон требовал от Швеции присоединиться к Континентальной блокаде. А после ее отказа 5 февраля 1808 года император Франции заявил русскому послу в Париже, что согласен, чтобы Россия получила всю Швецию, включая Стокгольм. 9 (21) февраля русские войска без объявления войны перешли российско-шведскую границу. Упорное сопротивление шведов, а также партизанская война в Финляндии привели к тому, что император Александр I ограничился присоединением Финляндии.
Крымскую войну 1853-1856 годов император Николай I начал с целью захвата Константинополя и установления российского контроля над Балканским полуостровом. В качестве предлога для войны был использован спор о контроле над святыми местами в Палестине. Россия требовала признать права на эти места Элладской православной церкви и предоставить России права протектора прав 12 млн христиан Османской империи. После отказа Турции их удовлетворить Россия разорвала с ней дипломатические отношения и оккупировала Дунайские княжества. После отказа Петербурга вывести оттуда войска — Турция 4 (16) октября 1853 года объявила России войну, после чего Россия также объявила войну Турции 20 октября (1 ноября).
После уничтожения турецкого флота в Синопском сражении Англия и Франция объявили войну России, ввели свои флота в Черное море и высадили в Крыму экспедиционный корпус, осадивший Севастополь. Практически все сухопутные сражения с участием британских и французских войск были проиграны русской армией, а Севастополь в конце концов был взят союзниками. Согласно Парижскому трактату 1856 года Россия потеряла Южную Бессарабию, возвращенную Турции, и лишилась права иметь военный флот на Черном море.
В русско-турецкой войне 1877-1878 годов Россия, воспользовавшись поражением Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов, решила достичь тех же целей, что не смогла достичь в Крымской войне. Поводом для войны послужило поражение Сербии в войне с Турцией и отказ Константинополя предоставить автономию Болгарии, Боснии и Герцеговине, на чем настаивали все великие державы. 12 (24) апреля 1877 года Россия объявила войну Турции.
Русская армия нанесла поражение туркам и дошла до Константинополя. Согласно Сан-Стефанскому мирному договору признавалась независимость Сербии, Черногории, Румынии, а Босния и Герцеговина становилась автономной областью. Болгария провозглашалась фактически независимым государством, выплачивавшим Турции лишь символическую дань. Территория Болгарии занимала основную часть Балканского полуострова и на два года оставалась под оккупацией русских войск. Россия также получала Южную Бессарабию и Ардаган, Карс, Батум и Баязет.
Однако под давлением европейских держав, прежде всего Англии и Австро-Венгрии, условия Сан-Стефанского мира были пересмотрены на Берлинском конгрессе. Территория Болгарии была сокращена втрое, но до восстания 1885 года она фактически оставалась под протекторатом России.
Войны СССР
Советский Союз тоже вел наступательные войны. Самыми крупными из них стали советско-финская война 1939-1940 годов и Афганская война 1979-1989 годов. Целью советско-финской войны был захват всей Финляндии и включение ее в состав СССР. В качестве предлога для войны по приказу Сталина был осуществлен провокационный обстрел сотрудниками НКВД из артиллерийского орудия расположения советских войск 26 ноября 1939 года, в результате которого будто бы погибли 4 и были ранены 9 красноармейцев (в действительности убитых и раненых не было). После этого Россия разорвала дипотношения с Финляндией, и через четыре дня советские войска без объявления войны вторглись в Финляндию.
Советско-финская война
Было создано марионеточное правительство Финляндской Демократической Республики, не получившее никакой поддержки в Финляндии. Однако, несмотря на большие потери (по некоторым оценкам, до 200 тысяч погибших), Красной Армии так и не удалось сломить сопротивление финнов, хотя и удалось прорвать линию Маннергейма на Карельском перешейке.
Опасения, что в Финляндию может быть направлен англо-французский экспедиционный корпус, и необходимость скорейшей переброски войск к германским границам, чтобы ударить Гитлеру в спину после начала весеннего генерального наступления вермахта во Франции, заставили Сталина 12 марта 1940 года заключить компромиссный Московский мир. Финляндия сохранила независимость, но лишилась Карельского перешейка с Выборгом и некоторых территорий севернее Ладожского озера. Кроме того, была создана советская военная база на полуострове Ханко, рядом с Хельсинки.
Афганская война была начата СССР с целью сохранения просоветского правительства в Афганистане, против которого восстало большинство населения, и размещения в стране советских военных баз. Предлогом для вторжения послужила просьба афганского правительства о помощи в борьбе против исламских повстанцев. Но глава афганского правительства Хафизулла Амин был убит советскими спецназовцами и заменен привезенным в обозе интервентов марионеткой Бабраком Кармалем. За 9,5 лет войны советские войска так и не смогли сломить сопротивление повстанцев, хотя понесли значительные потери – около 15 тысяч погибших, согласно официальным данным, и вдвое больше, согласно независимым оценкам. После вывода советских войск коммунистическое правительство в Кабуле продержалось лишь 3 года.
Предлогом для вторжения послужила просьба афганского правительства о помощи в борьбе против исламских повстанцев
Как мы убедились, и Россия и СССР в период с конца XVI века до конца XX века вели не менее 12 войн, которые можно назвать наступательными и агрессивными. При этом в двух случаях создавались марионеточные правительства, которые, однако, не имели успеха. И только в одной из этих войн, Великой Северной войне против Швеции, России удалось достичь всех планируемых целей и даже превзойти их.
Путинская агрессия против Украины не только продолжает традиции агрессии против Сирии, но и ложится в гораздо более древнюю традицию агрессивных завоевательных войн, которые на протяжении четырех веков вели Московское царство, Российская империя и Советский Союз.
Автор: Борис Соколов; The InsiderTweet