Вранье про то что Россия «Никогда ни на кого не нападала». Краткая история агрессивных войн этой страны от Ивана Грозного до наших дней

Целью Ивана Грозного было завоевание всей Ливонии, то есть территории современных Латвии и Эстонии. На занятых в ходе войны землях русский царь создал марионеточное Ливонское королевство. Однако, несмотря на первоначальные успехи русских войск, война закончилась полным поражением Московского царства. Иван Грозный недооценил способность Польши, в ходе войны создавшей с Литвой единое государство, и Швеции на время забыть о старых распрях и объединиться против Москвы.

В результате Ливония была разделена между Польско-Литовским государством (Речью Посполитой), Швецией и Данией, а Россия лишилась городов Копорье, Ям, Ивангород и прилегающей к ним территории южного побережья Финского залива, а также города Велиж. Кроме того, Московская Русь была крайне истощена экономически.

Смоленская война

Следующей агрессией Московского царства стала Смоленская война 1632-1634 годов. Царь Алексей решил использовать период бескоролевья в Речи Посполитой, пока после смерти Сигизмунда III в 1632 год не был избран новый король. Целью войны было завоевание Смоленска. Однако русская армия, осаждавшая Смоленск, сама была окружена и принуждена к капитуляции. Согласно заключенному в июне 1634 года Поляновскому миру, к России отошел только один город — Серпейск.

После того как в результате восстания гетмана Богдана Хмельницкого и присоединения Украины к Московскому царству на Переяславской Раде в январе 1654 года на правах широкой автономии Москва начала очередную войну против Речи Посполитой. Целью было завоевание всей Украины и всей Белоруссии. В 1650-е годы русские войска в основном одерживали победы, в 1660-е — в основном терпели поражения. Цели войны были достигнуты только частично. К Московскому царству, согласно Андрусовскому перемирию 1667 года, отошла Смоленская земля, Северская земля с Черниговом и Стародубом и Левобережная Украина, а также Киев на правом берегу Днепра, окончательно закрепленный за Россией «Вечным миром» 1686 года.

Параллельно с русско-польской войной, в 1656 году Московское царство напало на Швецию, воспользовавшись тем, что та, в свою очередь, напала на Речь Посполитую, против которой были отвлечены основные шведские силы. В Москве опять хотели завоевать шведскую Ливонию. Однако русские войска не смогли взять шведские крепости Нарву и Ригу, и в 1658 году боевые действия прекратились. Кардисский мирный договор 1661 года подтвердил границы 1658 года.

Великая Северная война

Следующей наступательной войной России стала Великая Северная война 1700-1721 годов. В этой войне Россия в союзе Данией, Саксонией и Речью Посполитой напала на Швецию. Как повод для объявления войны Петром I были указаны «неправды и обиды», в особенности личная обида 1697 года, когда путешествующего по Европе царя шведы, по его мнению, холодно приняли в Риге. Первоначальной целью войны для России было завоевание устья Невы и Эстляндии. Однако по ходу войны вес России в коалиции резко возрос.

Несмотря на первоначальные успехи шведского короля Карла XII, перевес коалиции в ресурсах в конце концов сказался, и после победы русской армии в Полтавском сражении в 1709 году поражение Швеции было предрешено. Относительная же слабость российского флота была компенсирована сильным датским флотом, превосходившим шведский.

По Ништадтскому миру Швеция уступила России Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, Выборгский уезд и южную часть Кексгольмского уезда за сумму в 2 млн талеров (ефимков) (56 тонн серебра, примерно половина годового бюджета России). Кроме того, Россия установила фактический протекторат над Курляндией при сохранении формальной вассальной зависимости Курляндии от Речи Посполитой. Российская империя также начала оказывать решающее влияние на внешнюю политику Варшавы.

Во время Великой Северной войны Россия также совершила нападение на Турцию в ходе Прутского похода 1711 года. Петр рассчитывал на установление российского протектората над Балканским полуостровом, завоевание Константинополя и Крыма. Однако русская армия была окружена, и Петру по Прутскому мирному договору пришлось вернуть туркам крепость Азов и срыть русскую крепость Таганрог.

Войны с Турцией

Следующей войной, в которой Россия была нападающей стороной, стала война с Турцией 1735-1739 годов. Петербург воспользовался начавшейся в Турции смутой. В качестве формального предлога для войны было использовано вторжение турецкого вассала крымского хана в Кабарду, Чечню и Дагестан, а также конфликт Турции с Персией, чьим союзником была Россия. В 1736 году на стороне Российской империи выступила Австрийская империя. Планы императрицы Анны Иоанновны сводились к завоеванию Крымского ханства.

Русские войска ворвались на Крымский полуостров и захватили столицы ханства Бахчисарай, но в конце концов вынуждены были уйти оттуда из-за нехватки продовольствия и воды. В результате российские приобретения оказались весьма скромными. России был передан Азов на правах неукрепленного города, и ей по-прежнему запрещалось иметь Черноморский флот.