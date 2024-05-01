Львів’янин організував незаконне переправлення ухилянтів через держкордон у якості другого водія за $7000

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру львів’янину за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану сприяв у незаконному переправленні військовозобов’язаного чоловіка через держкордон України до країн Європейського Союзу.

За грошову винагороду він обіцяв надати чоловіку пакет документів, на основі яких останньому дозволявся виїзд за межі України. На підставі вищезгаданих документів військовозобов’язаний мав право виїхати з країни під видом другого водія транспортного засобу.

Свої послуги фігурант оцінив у 7 000 доларів США.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання ним обумовленої суми коштів.

Слідчі дії тривають, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури