Корупція має бути викорінена, інакше Україна залишиться схожою на Росію – Блінкен

Держсекретар США заявив, що «реформ на папері» недостатньо

«Ми бачимо, що реформи отримують підтримку на папері, але вони мають реалізовуватися. Зокрема має бути викорінена корупція – раз і назавжди. Перемога на полі бою дасть Україні можливість не бути частиною Росії, а перемога над корупцією дасть Україні можливість не бути схожою на Росію», – сказав Блінкен, виступаючи перед студентами НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 14 травня.

Держсекретар США заявив, що український економічний потенціал «зможе розквітнути» лише в тому випадку, якщо інвестори «зможуть розраховувати на рівні правила гри».

«Путін знає, наскільки потужною може бути корупція і як вона може сіяти недовіру в суспільстві, і може підривати суспільні інститути. Ця тактика працювала в Росії понад 25 років, а українці вже десятиліття борються з корупцією і вже мають потужні результати», – сказав Блінкен.

Він зазначив, що Україна в індексі Transparency International щодо несприйняття корупції щороку покращує свої позиції. Дипломат пов’язав це з роботою антикорупційних органів, активістів та незалежних медіа.

«Але треба ще багато роботи зробити. Вісім з десяти українців досі вважають, що в Україні один закон діє для простих людей, а інший закон – для еліт. Захист від корупції має бути таким же надійним, як захист на полі бою – це громадянське суспільство, вільна преса, вільні вибори, вільні слідчі прокурори, судді», – зазначив Блінкен.

Раніше держсекретар США попередив, що Україні доведеться піти шляхом суттєвих реформ, якщо країна хоче, щоб приватні інвестори вкладалися у відбудову. «Залучення інвестицій зовні не відбудеться без створення стабільного передбачуваного юридичного середовища», заявив Блінкен.

Нагадаємо, спецпредставниця президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що американці попереджали українську владу, що «йдеться не лише про ухвалення законів, а йдеться про абсолютний зсув парадигми в культурі боротьби з корупцією». // Дзеркало тижня