Зеленський закликав країни НАТО захистити українські АЕС

Заява пролунала після російського обстрілу ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський закликав членів НАТО гарантувати захист українських атомних станцій від російських руйнувань.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні до Парламенської асамблеї НАТО, інформує Reuters.

“Усі наші країни зацікавлені в тому, щоб на наших ядерних об’єктах не було жодних небезпечних інцидентів. Ми всі потребуємо гарантованого захисту від російських руйнувань на ядерних об’єктах”, – сказав Зеленський.

Заява пролунала через день після того, як росіяни обстріляли ЗАЕС.

Нагадаємо, що обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції, що тривали цими вихідними, пошкодили будівлі, системи та обладнання. Деякі вибухи лунали біля реакторів.

Енергоатом заявив, що російські окупанти вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 ЗАЕС і відновлення виробництва електроенергії для потреб України. // LB.ua