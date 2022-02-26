Як протидіяти ворогу та його техніці на місцях: розповідають Збройні сили України
Насамперед треба виводити з ладу російську техніку.
Збройні сили України поширили поради протидії ворогу, які можуть використати українці.
- Якщо побачили колону танків, після них обов’язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки.
- Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.
- Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100% що це ворог – запаліть його.
- В кого в наявності екскаватори – обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати.
- Власники зброї з оптичними прицілами можуть стріляти з неї в колеса ворожого транспорту.
- Знімайте вказівники на місцевості, ворог не орієнтується. Якщо запитують розташування – дезінформуйте.
- Мітки на будівлях, поблизу важливих об’єктів засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.
- Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях. Чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.
«МИ, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури віддаємо за Вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти ПОБОРОТИ ЦЮ НЕЧИСТЬ!!!!», – зазначають українські воїни.
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