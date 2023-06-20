Росіяни готуються вивезти з Луганщини 750 дітей, – Артем Лисогор

У червні росіяни вивезли 150 дітей зі Старобільського району Луганщини.

Російські окупанти комплектують групи для вивезення з тимчасово окупованої території Луганської області 750 дітей.

Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

“У червні 150 дітей вивезли росіяни зі Старобільського району нібито на оздоровлення до РФ. Інформації про їх повернення немає”, – додав Лисогор.

Голова ОВА зазначив, що російські лікарі виявили “патології” у 70 % школярів на окупованій території Луганщини, щоб відправити їх на “лікування” до РФ. У разі відмови окупанти лякають не допуском дітей до навчання.

Крім того, росіяни змушують у Станиці Луганській виїжджати дітей разом із матерями.

Раніше повідомлялось, що від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини. // LB.ua