Росіяни готуються вивезти з Луганщини 750 дітей, – Артем Лисогор

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У червні росіяни вивезли 150 дітей зі Старобільського району Луганщини.

Російські окупанти комплектують групи для вивезення з тимчасово окупованої території Луганської області 750 дітей.

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Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

“У червні 150 дітей вивезли росіяни зі Старобільського району нібито на оздоровлення до РФ. Інформації про їх повернення немає”, – додав Лисогор.

Голова ОВА зазначив, що російські лікарі виявили “патології” у 70 % школярів на окупованій території Луганщини, щоб відправити їх на “лікування” до РФ. У разі відмови окупанти лякають не допуском дітей до навчання.

Крім того, росіяни змушують у Станиці Луганській виїжджати дітей разом із матерями.

Раніше повідомлялось, що від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей були примусово евакуйовані 130 дітей, ще 79 дітей були примусово вивезені з Харківщини. // LB.ua

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