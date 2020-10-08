В Украине сделали видеогид по заполнению бюллетеня на местных выборах-2020

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Гражданская сеть ОПОРА обнародовала видео с объяснениями, как правильно заполнить бюллетень во время голосования на местных выборах 25 октября.

Об этом сообщает УНН.

Украинцам сделали видеогид по заполнению бюллетеня на местных выборах

В организации отметили, что 25 октября состоятся первые местные выборы согласно с новым административно-территориальным устройством страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.

Поэтому, в ОПОРЕ рассказали и показали правильные варианты заполнения избирательного бюллетеня:

  • как правильно заполнять бюллетень,
  • как проголосовать за партию,
  • как писать цифры для голосования за кандидата,
  • зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата.

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