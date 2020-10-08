В Украине сделали видеогид по заполнению бюллетеня на местных выборах-2020
Гражданская сеть ОПОРА обнародовала видео с объяснениями, как правильно заполнить бюллетень во время голосования на местных выборах 25 октября.
Об этом сообщает УНН.
В организации отметили, что 25 октября состоятся первые местные выборы согласно с новым административно-территориальным устройством страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.
Поэтому, в ОПОРЕ рассказали и показали правильные варианты заполнения избирательного бюллетеня:
- как правильно заполнять бюллетень,
- как проголосовать за партию,
- как писать цифры для голосования за кандидата,
- зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата.