На Рівненщині поліцейські затримали жителя Зарічного за вбивство односельця

Тіло 48-річного господаря без ознак життя виявив за місцем його проживання опівдні 14 травня сусід.

У помешканні були сліди крові, а на обличчі загиблого — ушкодження.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні до будинку 48-річного чоловіка навідався 20-річний односельчанин, з яким разом сіли випивати. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший наніс декілька ударів ногами та руками, а потім і дерев’яною палицею в область голови та тулуба старшому. Від отриманих травм той помер. Поліцейські оперативно встановили особу, яка може бути причетна до злочину.

Зловмисника — 20-річного жителя Зарічного розшукали за місцем проживання. Там слідчі провели невідкладний обшук, під час якого вилучили одяг зі слідами крові. Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом умисного вбивства, слідчі відділення поліції №2 (смт Зарічне) Вараського РВП затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Рівненської області