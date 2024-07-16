7 років позбавлення волі отримав чоловік, який під час пиятики грабував людей

Вирок оголосив Святошинський районний суд Києва.

Нагадаємо, що у травні до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка та жінки про те, що їх пограбував невідомий. Заявники розповіли, що на вулиці до них підійшов чоловік познайомитися та в ході спілкування запропонував випити по чарці. Під час посиденьок зловмисник відбирав телефони та тікав у невідомому напрямку.

Правоохоронці спільно з відділом кримінального аналізу встановили, що до вчинення злочинів причетний 42 – річний раніше судимий киянин. Згодом слідчі за погодженням Святошинської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру за ч. 4 ст.185 – крадіжка, та за ч.4 ст.186 – грабіж та скерували обвинувальний акт щодо зловмисника до суду.

За доказами, зібраними поліцейськими, Святошинський районний суд столиці визнав чоловіка винним у скоєнні злочину та засудив до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва