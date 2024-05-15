За контрабанду 190 кг героїну з Ірану двох громадян Туреччини засуджено до 11 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим та м. Севастополь двох громадян Турецької Республіки визнано винними у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що засуджені організували схему переправлення партії героїну вагою понад 190 кг з Ісламської Республіки Іран до України для подальшого збуту на її території, а також контрабанди до країн Європейського Союзу.

У липні 2021 року за результатами тривалої міжнародної спецоперації правоохоронних органів України, Вірменії, Грузії та США було ліквідовано злочинну схему перевезення наркотичного засобу в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.

Офіс Генпрокурора