В Україні зафіксували майже 300 фактів сексуального насильства з боку російських окупантів

Правоохоронні органи задокументували 292 випадкисексуального насильства, вчинених російськими окупантами в Україні від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений зазначив, що найбільше злочинів військові РФ, яких “не зупиняє ні вік, ні стать”, вчинили на території Херсонської, Донецької, Київської та Харківської областей. Постраждали від дій окупантів українські діти, жінки та чоловіки.

“Наш пріоритет – допомога людині, а також співпраця з відповідними органами задля фіксування воєнних злочинів та збору доказів за міжнародними стандартами. Для України важливо, аби дії злочинця були доведені та покарані.

Ми маємо робити все, щоб захистити й полегшити страждання тих, для кого ця війна змінила життя на “до” і “після””, – написав Уповноважений.

У січні цього року Національна поліція України повідомила, що розслідує 77 випадків сексуальних злочинів проти українців. Однак реальна статистика таких злочинів може бути значно гіршою.

Згідно з доповіддю Комісії ООН із розслідування воєнних злочинів, на Херсонщині російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19-ти до 83-х років. // УП. Життя