Засуджено жителя Одещини, який кинув гранату в автомобіль скуповувача брухту

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав неповнолітній хлопець і пошкоджень зазнав транспортний засіб. За скоєне правопорушника засудили до 11-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: подія сталася на початку листопада минулого року на території Кулевчанської територіальної громади.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант зустрів на вулиці автомобіль, в салоні якого знаходилися 23-річний житель Татарбунар, який займався збором металобрухту, та його 17-річний знайомий. Зрозумівши, що чоловік має при собі гроші, зловмисник запропонував йому купити у нього брухт, який нібито знаходився у домоволодінні його матері, і попросив заїхати до нього додому по ключі від її маєтку. Вдома він взяв ручну осколкову гранату М-67, яку привіз з іншої області, та поїхав з хлопцями до будинку матері. Але дорогою попросив зупинити авто та, вийшовши з нього, почав вимагати у водія чотири тисячі гривень, погрожуючи гранатою. Не отримавши бажаного, зловмисник привів в дію вибуховий пристрій і кинув у салон автомобіля. Боєприпас випав з транспортного засобу на землю і здетонував, травмувавши хлопця та пошкодивши автівку. Зрозумівши що накоїв, зловмисник одразу втік.

Унаслідок вибуху юнака було госпіталізовано до лікарні з непроникаючим осколковим пораненням попереку. За результатом судово-медичної експертизи, отримане ним тілесне ушкодження відноситься до категорії легких.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому суд задовольнив клопотання слідчих та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході проведення огляду місця події поліцейські вилучили осколки гранати, а під час обшуку за місцем мешкання фігуранта – згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, вагою майже 24 грами та пристрій для його вживання із залишками екстракту канабісу. Наркотик чоловік зберігав для власного вживання. Належність осколків до бойового припасу, а речовини до наркотичної в подальшому підтвердили експерти.

«На підставі зібраних доказів слідчі висунули фігуранту обвинувачення у носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу; замаху на вбивство двох осіб; розбої, вчиненому в умовах воєнного стану; умисному знищенні або пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом вибуху; незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду, який, дослідивши матеріали провадження, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – прокоментував начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Досудове розслідування справи тривало під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини