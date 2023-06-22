Службова недбалість зі збитками понад ₴900 тис. під час ремонту дороги – судитимуть інженера з технагляду

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що орган місцевого самоврядування однієї з громад Бориспільського району уклав договір з товариством для здійснення капітального ремонту частини дороги Бориспіль-Дударків.

Обвинувачений, здійснюючи нагляд за якістю виконаних робіт, підписав звітну документацію, в якій зазначені завищені обсяги використаних ремонтних матеріалів. Ці документи слугували підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

Згідно з висновком експертизи державі спричинено збитки на понад 900 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура