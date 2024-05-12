У Росії прорвало ще одну дамбу: на Омщині затоплені сотні будинків

У суботу, 11 травня, в Омській області Росії прорвало дамбу, внаслідок чого затопило сотні будинків.

Як йдеться в повідомленні, депутат російської думи Андрій Альохін заявив, що потоп почався з села Ашевани. За його словами, людей нібито евакуювали, зокрема, переселили до школи. Однак згодом затопило і її, тож жителів перевезли до Усть-Ішима, а також везуть до міста.

Про це повідомляють росЗМІ.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко поінформував, що “прогноз щодо паводку невтішний”.

За даними російського МНС, рівень води в річках Ішим та Іртиш продовжує підніматися. В Іртиші – 869 см, в Ішимі поблизу села Оріхове – 1 633 см. В Усть-Ішимському районі зараз підтоплено 317 житлових будинків та 467 присадибних ділянок. Обмежено рух на п’яти ділянках автошляхів, відрізаними залишаються 19 населених пунктів.

Загалом евакуйовано 401 особу. // Букви