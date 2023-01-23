Під Одесою через вибух генератора згорів житловий будинок (фото, відео)

Під Одесою ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа у приватному житловому будинку.

У мережі повідомляють, що причиною займання нібито міг стати вибух генератора.

За попередніми даними, могла постраждати щонайменше одна особа (інформацію офіційними джерелами не підтверджено).

Кадри з місця НП публікували місцеві Telegram-спільноти.

Про потерпілого чоловіка, у якого опіки рук, повідомили очевидці події. Вони також заявили, що вогонь поширювався дуже швидко.

Фотографії та відео підтверджують, що частина будівлі (попередньо, верхній поверх триповерхового будинку) згоріла практично вщент.

Додамо: приблизно в цей час з’явилися повідомлення про пожежу на вул. Вільямса, попередньо – теж через генератор. // OBOZREVATEL