У ДТП на Закарпатті загинула жінка (фото)

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка. Правоохоронці відкриють за даним фактом кримінальне провадження

Вчора, 14 січня, на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП в Берегівському районі. На місце автопригоди одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Берегівського районного відділу поліції та слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що між селами Кам’янське та Дунковиця 64-річний водій авто «Volkswagen», мешканець м. Виноградів, заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажівкою «Volvo». Внаслідок ДТП водій легковика отримав забій грудної клітки. Його пасажирка, 59 річна жінка, померла на місці автопригоди. Водій автомобіля «Volvo», 25-річний мешканець Хустського району, внаслідок ДТП не постраждав.

Обидва автомобілі поміщені на арештмайданчик Берегівського районного відділу поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі буде призначено ряд експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин, за яких сталася смертельна аварія.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області