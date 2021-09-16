В Карпатах туристы подорвались после разведения костра: двое погибли, четверо травмированы

В долине «В Берды» в Карпатах туристы развели костер, после чего произошел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла поздно вечером 15 сентября. В 21:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что группа туристов во время привала в долине «В Берды» вблизи села Вороненко Надворнянского района развели костер, во время чего произошел взрыв.

«Четверо туристов получили травмы, еще двое погибли», — указали в ГСЧС.

По сообщениям, в группе было 12 человек, среди которых двое маленьких детей в возрасте пяти и трех лет, и один гражданин Великобритании.

Спасатели всю ночь свозили пострадавших с полонины к «скорым». Тяжело травмированного человека несли на носилках.

Других пострадавших, а также двух детей, которые, как указали в ГСЧС, «находились в удовлетворительном состоянии», спасатели транспортировали автомобилями повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненко.