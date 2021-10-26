Поліція Івано-Франківщини встановлює місцеперебування неповнолітнього хлопця (фото)

Поліція в Івано-Франківській області розшукує неповнолітнього мешканця Івано-Франківська, Героя Ярослава Олеговича, 2005 року народження. Хлопець 25 жовтня пішов з дому та по цей час його місце перебування невідоме.

Прикмети розшукуваного: зріст 180 см, волосся довге темного кольору.

Був одягнений в спортивний костюм темного кольору, куртку темно-сірого кольору та кросівки блакитного кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження зниклого неповнолітнього, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0979765101.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини