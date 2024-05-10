Генасамблея ООН схвалила заявку Палестини на членство

Вступ Палестини в ООН зробить її міжнародно визнаною незалежною державою.

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала заявку Палестини на повноправне членство в організації та закликала Раду Безпеки ООН “повторно розглянути це питання”. Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до правил, прийом нових держав-членів в ООН здійснюється на підставі рішення Ради безпеки ООН – вузького кола із 15 держав, з яких частина є постійними членами, а частина ротуються. У квітні Радбез вже голосував за заявку Палестини на членство, і США наклали своє вето на неї.

Голосування Генеральної Асамблеї, що складається з 193 країн-членів, носить рекомендаційний характер і, як зазначає Reuters, було глобальним дослідженням рівня підтримки спроб Палестини стати повноправним членом ООН.

Генасамблея прийняла резолюцію 143 голосами “за” і дев’ятьма “проти”, включаючи США та Ізраїль, тоді як 25 країн утрималися. Це рішення не дає палестинцям повноправного членства в ООН, а просто визнає їх такими, що мають право вступити.

Як пише Reuters, якщо заявку Палестини після цього знову винесуть на розгляд Радбезу, США її знову заблокують.

“Наше голосування [проти членства Палестини в ООН] не свідчить про опозицію до палестинської державності; ми дуже чітко заявили, що підтримуємо її та прагнемо суттєво просувати її. Натомість це визнання того, що державність прийде лише в результаті процесу, який передбачає прямі переговори між сторонами”, – сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Разом з тим резолюція Генеральної Асамблеї, прийнята в п’ятницю, не була порожньою декларацією. Вона дає палестинцям деякі додаткові права та привілеї в ООН, починаючи з вересня 2024 року: наприклад, посісти місце серед членів ООН у залі асамблеї, але без права голосу.

Наразі ж Палестина є державою-спостерігачем в ООН, що не є членом. Такий статус вона має з 2012 року.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан вже заявив, що ООН прийняла в свої ряди “терористичну державу”. Ще до голосування він попереджав, що у разі схвалення резолюції США скоротять фінансування ООН, як це вже відбулося раніше з ЮНЕСКО, де Палестина стала повноправним членом. // УНІАН