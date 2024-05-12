Жителям Харківської області пояснили, куди звертатись для безкоштовної евакуації

Мешканці прикордонних територій в Україні можуть отримати допомогу щодо евакуації. Всі послуги щодо евакуації можна отримати безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

Безкоштовно евакуюватися можна залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291

“Про вас обов’язково подбають у місцях компактного проживання та допоможуть із вирішенням будь-яких інших питань”, – пояснив Задоренко. За його словами, весь злагоджений процес та повний цикл евакуації від звернення в колл-центр до поселення у місцях компактного проживання є безкоштовним. Нагадаємо, вчора начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи планується евакуація в Харкові.