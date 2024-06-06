На Хмельниччині посадовці Держпродспоживслужби видавали підроблені сертифікати експортерам зерна

Без проведення експертиз вони вносили дані про відповідність продукції до спеціальної інформаційної системи. До схеми також був залучений митний брокер, який надавав посадовцям інформацію про транспортні засоби та вантажі.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСБУ та процесуального керівництва прокуратури викрили на службовому підроблені керівника та головного спеціаліста одного з відділів Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, а також їхнього спільника — митного брокера.

За даними слідства, фігуранти розробили злочинну схему видачі підроблених фітосанітарних сертифікатів експортерам зерна. Без проведення експертиз вони вносили дані про відповідність продукції до спеціальної інформаційної системи, доступ до якої є у співробітників Держпродспоживслужби.

Митний брокер надавав посадовцям необхідну для виготовлення сертифікатів інформацію про транспортні засоби та вантажі.

Наразі слідчі вже оголосили фігурантам підозри за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм на період розслідування запобіжних заходів.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області