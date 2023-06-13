17 тисяч віддала рівнянка шахраям-псевдобанкірам

Правоохоронці вчергове наголошують і застерігають громадян: якщо вам телефонують із приводу раптових проблем із вашим банківським рахунком, спочатку зателефонуйте за номером гарячої лінії чи колцентру фінустанови.

Учора, 11 червня, до поліції надійшла заява 50-річної рівнянки, що через шахрайські дії невідомих вона втратила значну суму коштів зі своїх банківських рахунків.

Аферист зателефонував жінці на мобільний, представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що хтось намагається здійснити перерахунок коштів з її карток. Відтак, в цілях безпеки її попросили надати СVV-коди до них, та вказати точну суму заощаджень, аби перерахувати на інший рахунок. Рівнянку запевнили, що всі заощадження згодом повернуть на нові банківські рахунки. Жінка погодилась на «рекомендації» та повідомила аферистам код-підтвердження транзакції. Таким чином жінка втратила понад 17 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області