Судитимуть 16-річного хлопця, який побив неповнолітню дівчину на очах оточуючих

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова до районного суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 16-річного хлопця за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України ).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що на одному з телеграм-каналів міста з’явилося відео, на якому хлопець жорстоко б’є 14-річну дівчину. За невеликий проміжок часу відео з побиттям дівчини набуло резонансу у мережі.

Під час розслідування було встановлено, що причиною нанесення тілесних ушкоджень стали неприязні стосунки між дівчиною обвинуваченого та потерпілою.

14.06.2021 юнаку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме нанесення легких тілесних ушкоджень.

16-річний хлопець розкаявся у скоєному та визнав свою провину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот годин, або виправних робіт на строк до одного року.

Потерпілою у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму близько 150 тисяч грн.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури