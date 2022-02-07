В Киеве 45-летний мужчина застрелил подругу (видео)
6 февраля в столичной квартире мужчина убил женщину
Об этом сообщают «Вартові Еспресо».
Убийство произошло в Оболонском районе столицы по улице Приречной, 19.
В одной из квартир многоэтажного дома проживал мужчина 45 лет, который встречался с женщиной 35-40 лет. Пара была в отношениях около 3 лет.
Недавно мужчина потерял отца, после которого остался пистолет.
Как рассказали свидетели, мужчина после употребления алкогольных напитков иногда забавлялся оружием и наводил его на других людей.
На этот раз мужчина навел пистолет на женщину и выстрелил. Она упала замертво. На месте инцидента работают следователи, выясняющие все обстоятельства убийства. // «Сегодня»Tweet