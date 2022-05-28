На Запоріжжі судитимуть двох бойовиків так званої «ДНР», які воювали проти України

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано два обвинувальні акти відносно 2 громадян за фактами державної зради та участі у незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у період часу з кінця лютого по березень 2022 року двоє мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області, які є громадянами України, добровільно вступили до лав незаконних збройних формувань, підконтрольних так званій «ДНР». Потім у їх складі, разом із військовими підрозділами країни-агресора, з півдня здійснювали наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області.

Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами Збройних сил України зрадників було взято у полон. У подальшому їх затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Управління СБУ в Запорізькій області.

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Запорізька обласна прокуратура