Російські окупанти продовжують нищити Харків: пошкоджено лікувальний заклад та багатоповерхівку

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 26 червня 2022 року російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова. Під вогонь військових країни-агресора потрапила лікарня.

Крім того, окупанти обстріляли багатоповерховий житловий будинок, що призвело до його пошкодження. Внаслідок виниклої пожежі повністю згоріло 5 автівок.

За іншою адресою у вказаному районі ворожий снаряд влучив у гаражні приміщення.

Першочергові слідчі дії здійснюються співробітниками відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура