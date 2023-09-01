США замовили для України ракети «повітря – повітря» AMRAAM
Міноборони Сполучених Штатів замовило в американської оборонної компанії Raytheon ракети середньої дальності “повітря-повітря” AMRAAM для України.
За контрактом ракети будуть придбані на суму 192 000 000 доларів.
Ракети будуть закуплені з різних джерел. Точна кількість ракет та дата їхніх поставок на цей час не визначені, проте орієнтовна дата звершення робіт – до 29 листопада 2024 року.
Кошти на закупівлю ракет AMRAAM виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
ДОВІДКА: AIM-120 AMRAAM — всепогодна керована ракета класу “повітря — повітря” середньої дальності. Її головне завдання — ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі.
AMRAAM використовують для норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які є в України. // БуквиTweet