США замовили для України ракети «повітря – повітря» AMRAAM

Міноборони Сполучених Штатів замовило в американської оборонної компанії Raytheon ракети середньої дальності “повітря-повітря” AMRAAM для України.

За контрактом ракети будуть придбані на суму 192 000 000 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Ракети будуть закуплені з різних джерел. Точна кількість ракет та дата їхніх поставок на цей час не визначені, проте орієнтовна дата звершення робіт – до 29 листопада 2024 року.

Кошти на закупівлю ракет AMRAAM виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

ДОВІДКА: AIM-120 AMRAAM — всепогодна керована ракета класу “повітря — повітря” середньої дальності. Її головне завдання — ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі.

AMRAAM використовують для норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які є в України. // Букви