Пошкоджений рашистами ліцей відремонтували зі збитками у ₴4 млн. – повідомлено про підозру експосадовиці Київської ОДА

Зловмисниця погодила надану підрядником кошторисну документацію, вартість робіт у якій була необгрунтовано завищена. За неналежне виконання своїх службових обов’язків, які спричинили тяжкі наслідки, фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури встановили факт розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт освітнього закладу у селищі Бородянка, яке постраждало під час ворожих атак на початку повномасштабного вторгнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року, з метою відновлення пошкодженої інфраструктури, приватним підприємством здійснювався капітальний ремонт навчальних корпусів та гуртожитку аграрного ліцею. Відповідальною особою за кошторисом на об’єкті було визначено начальницю одного з відділів Київскої ОДА.

Втім порушниця, всупереч своїм посадовим обов’язкам, під час складання договору підряду не здійснила аналіз цін на вартість металопластикових

віконних та дверних блоків й погодила запропоновану підрядником вартість робіт, яка була необгрунтовано завищена на понад 4 мільйони гривень.

Слідчі повідомили 52-річній киянці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Згідно із санкцією статті, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до скоєння даного злочину.

Відділ комунікації поліції Києва