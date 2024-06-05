На хабарі у $10 тис. за сприяння в одержанні землі в оренду викрито депутата міськради на Київщині
За процесуального керівництва Київської обласної та Обухівської окружної прокуратур викрито та повідомлено про підозру депутату Миронівської міської ради Обухівського району.
Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, підозрюваний обіцяв підприємцю посприяти в позитивному вирішенні питання про отримання в оренду земельної ділянки комунальної власності в центрі міста Миронівка.
Це коштувало підприємцю 10 тис. доларів США.
Депутата затримали «на гарячому» під час отримання грошей та передачі рішення сесії міськради.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у понад 450 тис. грн застави.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Поліція Київської області за оперативного супроводу Обухівського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
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