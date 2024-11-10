Вища рада правосуддя звільнила суддю, викритого на хабарі у $10500

Вища рада правосуддя одноголосно звільнила Володимира Гончара з посади судді Кропивницького апеляційного суду.

Історія судді вражає цинізмом: Гончар був головуючим колегії, яка переглядала вирок водію, який скоїв смертельну ДТП.

Вже після розподілу скарги на колегію судді у нього гостював колишній співробітник поліції. Він повідомив, що його знайомий цікавиться, чи можна у цій справі призначити покарання, не повʼязане із триманням під вартою.

Спочатку суддя захотів собі за це 3 тисячі доларів, але за умови, якщо потерпілий не матиме будь-яких претензій до підсудного. Коли ж вони не досягли примирення, Гончар повідомив посереднику, що за 1500 доларів зменшить покарання із 3 років до 18 місяців позбавлення волі з урахуванням відсутності примирення.

Але невдовзі суддя передумав і повідомив, що за 10 тисяч доларів міг би призначити водієві умовне покарання незалежно від позиції потерпілого.

Після того, як пособник отримав гроші, у справі відбулася заміна адвоката, тож рішення у справі ухвалити не змогли.

Експоліцейський із власної ініціативи повернув усі гроші, залишивши собі лише 250 доларів за посередницькі послуги. Після цього Гончар наказав своєму товаришеві знову отримати 10 тисяч доларів за майбутнє рішення і зберігати в себе.

Але сталося не так, як планував суддя: колегія під головуванням Гончара залишила вирок І інстанції без змін.

Нараі справа за обвинуваченням судді слухається у ВАКСі. Пособник судді уклав угоду про визнання винуватості. За цією угодою він зобовʼязався свідчити у справі за обвинуваченням судді. Пособнику призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Примітно, що за 2023 рік Гончар отримав 2,6 млн грн суддівської винагороди та 187 тис грн пенсії. Суддя є власником 3 автомобілів — Renault 9, Renault Megane та Mitsubishi Outlander, сукупна вартість яких складає 858 тис грн.

Тож як вважаєте, чого ще бракує нашим суддям для здійснення законного правосуддя? // Prosud