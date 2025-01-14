СБУ затримала агентку рашистів, яка готувала подвійний теракт на Одещині

Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити кривавий теракт на Одещині. Завдяки діям СБУ на випередження затримано агентку рф, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.

Українська спецслужба завчасно викрила фігурантку і забезпечила охорону місця події, що дозволило уникнути людських жертв і нейтралізувати наслідки детонації однієї з вибухівок, яку окупанти віддалено активували з росії.

За матеріалами справи, виконавицею теракту була 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, яку дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб.

За їхньою інструкцією агентка прибула до Одеської області і орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку.

Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації – спорядила мобільний телефон.

Одразу після закладання засобів ураження фігурантку затримали контррозвідники Служби безпеки.

За вчинення теракту окупанти обіцяли своїй поплічниці гроші, але замість них вона отримала підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Харківській областях за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Служба безпеки України