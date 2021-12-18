В Днепре пьяные недоросли угрожали расправой сотрудникам «Муниципальной варты»

В Днепре в сквере на Слобожанском проспекте сегодня ночью, 18 декабря, выпившие подростки угрожали сотрудникам «Муниципальной варты».

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», видео момента зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра.

Во время обследования территории сквера на Слобожанском проспекте сотрудники «Муниципальной варты» заметили двух несовершеннолетних парней, которые распивали спиртные напитки. На замечания муниципалов подростки не отреагировали.

Когда сотрудники «Муниципальной варты» попытались задержать агрессивных парней, те начали угрожать газовым баллончиком, ножом и кастетом. После чего убежали в сторону проспекта Калнышевского, где одного из хулиганов таки задержали полицейские. Второму парню удалось скрыться.

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Задержанный 14-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки оружия у него не обнаружили. По словам несовершеннолетнего, баллончик, кастет и нож остались у его знакомого, который убежал. Молодого человека до выяснения обстоятельств задержали и доставили в отделение полиции.