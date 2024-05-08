Секс-аферист з Тіндера набрав кредітів на ошуканих жінок на $100 тисяч

Сайти знайомств допомагають самотнім людям знайти одне одного. Але буває, що під виглядом гарної дівчини чи хлопця з вами знайомиться шахрай. Для них такі сервіси – спосіб заробітку.

35-річний британець Пітер Грей знайомився з жінками в Tinder і обманним шляхом оформлював на їхнє ім’я кредити на тисячі фунтів стерлінгів, пише BBC.

Одна з жертв афериста заявила, що Грей “повністю зруйнував її життя” і підірвав довіру до людей. Tinder, своєю чергою, запевняє, що “має інструменти, які підказують, як уникнути “романтичного” шахрайства”.

Пітера Грея зрештою розкрили і засудили до чотирьох з половиною років ув’язнення. Джессіка (ім’я змінене) розповіла ВВС, що познайомилась з Греєм в “Тіндері” у 2018 році після розриву з хлопцем, з яким зустрічалась шість років.

“Грей – не мій типаж, – згадує вона, – але він вмів слухати і давав те, що мені тоді було потрібно”.

На третьому побаченні аферист запросив Джессіку до себе додому.

“Я пішла в туалет і залишила свою сумку на столі. А він тим часом сфотографував мої водійські права і обидві банківські картки”, – згадує жінка.

Пізніше вона дізналась, що на її ім’я оформлені кредити на суму близько 9000 фунтів (11 тисяч доларів). Беларуская журналистка нашла в Tinder российских оккупантов, приехавших в Беларусь, и поговорила с ними

ФОТО,TINDER / Аферист грав на теплих родинних почуттях жертв. Це допомагало йому реалізовувати шахрайські схеми

Грей запропонував повернути гроші, але Джессіка відмовилась і звернулась до поліції.

“Я не хотіла наступні п’ять років бути прив’язаною до хлопця, якого ледве знала”, – пояснює вона.

Ще одна жінка, яка познайомилась з Греєм у Tinder, – Ханна описала його як “заспокійливого і обнадійливого”. За тиждень, після того, як Ханна вирішила порвати з ним, вона отримала лист від банку про те, що їй погодили кредит на 20 000 фунтів (25 тисяч доларів), який вона не просила.

Грей обсипав її подарунками й освідченнями в коханні, і пара відновила стосунки, але зрештою все-таки розійшлася.

“Забагато було “тривожних дзвіночків”, – визнає жінка.

Коли Ханна завагітніла, її сестра вирішила більше дізнатись про минуле Грея. Вона знайшла одного з його колишніх партнерів, і той розповів про невтішне минуле обранця.

“Я не могла дозволити дитині рости поряд з такою мерзенною людиною, – каже розгнівано Ханна. – Моє життя перекинулося в одну мить”.

Як розпізнати шахрайство

Ось кілька підказок, як не потрапити у пастку шахрая під час онлайн-знайомств:

Не надсилайте гроші новим знайомим . З підозрою ставтеся до будь-яких фінансових прохань від людини, з якою ви ніколи не зустрічалися особисто.

. З підозрою ставтеся до будь-яких фінансових прохань від людини, з якою ви ніколи не зустрічалися особисто. Поговоріть про це із сім’єю чи друзями . Не соромтеся обговорювати це питання.

. Не соромтеся обговорювати це питання. Уважно перегляньте фото обранця . Воно може бути фальшивим. Скористайтесь зворотним пошуком зображень Google, щоб дізнатись, чи не належать фото профіля комусь іншому.

. Воно може бути фальшивим. Скористайтесь зворотним пошуком зображень Google, щоб дізнатись, чи не належать фото профіля комусь іншому. Контролюйте свою кредитну історію , особливо якщо стали жертвою крадіжки особистих даних.

, особливо якщо стали жертвою крадіжки особистих даних. Повідомте про шахрайство правоохоронним органам.

ФОТО,WEST YORKSHIRE POLICE / Пітер Грей відбуває покарання за вчинене шахрайство

Грей будував близькі стосунки зі своїми жертвами, грав на теплих родинних почуттях. Це допомагало йому отримувати фінансову вигоду. За кілька років таку ж схему він застосував до наступної жертви – Елізабет (ім’я змінене). Він надсилав їй додому квіти, хоча Елізабет не давала своєї адреси.

“Тривожні сигнали були, але я себе заспокоювала і казала: не накручуй себе, тобі потрібен хлопець, який гарно до тебе ставиться”, – згадує дівчина. Как мошенники выманивают деньги на сервисах для знакомств и кто становится их жертвами

За два дні до переїзду в новий будинок банк скасував іпотеку Елізабет – після того, як Грей скористався її водійськими правами, щоб отримати кредит на її ім’я на суму 10 000 фунтів (12 тисяч доларів). Джессіка каже, що дії Грея “повністю зруйнували її життя”.

“Я більше нікому не довіряю”. Тепер, ідучи на побачення, вона залишає всі документи вдома.

З нею погоджується Елізабет: “Я постійно запитую себе: хто переді мною? Чи це дійсно та людина, за яку вона себе видає?”

Що каже Tinder

ФОТО,GETTY IMAGES / Tinder наполягає, що дотримується жорсткої політики щодо шахрайства

У Tinder запевняють, що “допомагають запобігти й попередити користувачів про потенційне шахрайство за допомогою штучного інтелекту та безпосереднього втручання”.

“Ми задіяли різні інструменти: від функцій у додатку до спливаючих повідомлень та навчання”, – розповів представник компанії.