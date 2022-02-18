Как мошенники выманивают деньги на сервисах для знакомств и кто становится их жертвами

В преддверии Дня Святого Валентина больше половины опрошенных американцев признались, что чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо. И это делает многих из них мишенью для мошенников, выбирающих жертв на дейтинг-сервисах. Не только «аферист из Tinder» из популярной документалки Netflix смог безнаказанно выманить у женщин деньги — в 2021 году ущерб от мошенничества в романтических отношениях достиг полумиллиарда долларов. Обман в таких приложениях эволюционировал и стал гораздо изящнее, а попасться на него — куда проще.

Злоумышленники, как правило, действуют по одной схеме обмана, сначала втираясь в доверие жертве, а затем умоляя срочно помочь с деньгами. Стратегия не меняется десятки лет, но подстраивается под реалии: мошенники переходят в дейтинг-приложения, используют сайты для инвестиций и просят переводить биткоины, чтобы их сложнее было отследить, пишет TJournal.

Мошенники притворяются «американскими военными», заполучившими золото — и обещают им поделиться за помощь с перевозкой

В 2019 году американка из Балтимора познакомилась с военным из США, служащим в Сирии. Пара быстро сблизилась, но встретиться не получалось — мужчина не мог в ближайшее время вернуться со службы. Военный поделился с новой знакомой своим «успехом» — в Сирии он заполучил «два сундука с семейными драгоценностями» на 12 миллионов долларов. И часть из денег могли достаться и американке — ей лишь нужно было помочь военному.

Американец попросил её встретить в аэропорту Балтимора израильского дипломата с золотом — тогда же она могла бы забрать свою часть. Но прежде ей нужно было оказать мужчине ещё одну услугу: перевести ему 96 тысяч долларов на перевозку груза и другие расходы. Американка перевела деньги, приехала в аэропорт, но никакого израильского дипломата с сундуками золота не увидела. На следующий день женщина покончила с собой.

Погибшая стала одной из более чем 40 жертв группировки, выманившей более двух миллионов долларов. Схемой управляли два человека из Нью-Джерси и несколько из Ганы. Одному из них — Руббину Сапронгу — грозит 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов за мошенничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Задержание преступника в такой схеме — редкость. Зачастую привлечь к ответственности мошенников не получается: они совершают преступление не в той стране, в которой живут жертвы.

Мошенник Руббин Сапронг. Фото из его соцсетей

Но группировка Сапронга далеко не единственная, которая использовала подобный сценарий. В 2019 году The New York Times обнаружило сотни пользователей фейсбука, выдававших себя за военных — даже за генералов. Злоумышленники знакомились с жертвами в соцсетях или в дейтинг-приложениях, представляясь американскими военнослужащими в Сирии. Мошенники утверждали, что получили много «сирийского золота» — и просили у женщин деньги на транспортировку слитков в США, с продажи которых якобы отдали бы часть денег.

У одной из жертв злоумышленники выманили 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), а у другой — 200 тысяч (больше 15 миллионов рублей). 144 тысячи долларов мошенники получили от женщины, которой представились дипломатом, помогавшем солдату «перевозить золото в США».

Старую мошенническую схему с «нигерийским принцем» используют до сих пор, но она стала изощрённой

Современные способы мошенничества на сайтах знакомств часто сравнивают с известной схемой «нигерийского письма» или «мошенничества 419» (419 — номер нигерийского закона о мошенничестве). Такой способ обмана появился десятки лет назад ещё до массового использования интернета. В 1980-е годы жертвам приходили обычные письма или факс, которые позже сменились на электронные сообщения. Их якобы отправлял нигерийский принц, бывший король, чиновник или высокопоставленный банковский служащий.

В «нигерийском письме» разыгрывались разные сценарии, например: у принца на счету лежали миллионы долларов, но он не мог их вывести из-за местных законов — и просил у адресанта помощи в проведении сделки. Если жертва соглашалась, мошенник постепенно выманивал деньги якобы на совершение сделок, на адвоката и другие операции. В «благодарность» за помощь «нигерийский принц» обещал большой процент от сделки.

Мошенников из Нигерии называют «Yahoo boys», так как они часто писали жертвам с учётной записи почты Yahoo. Журналистка Mother Jones, побывавшая в стране, описывала злоумышленников как студентов или людей с низким доходом, которые поняли, что могут зарабатывать гораздо больше (около 60 тысяч долларов в год) на мошенничестве. Преступники чаще всего выбирают жертв в возрасте 45-75 лет, так как рассчитывают, что те одиноки и имеют деньги.

Злоумышленники до сих пор пользуются этой схемой, но меняют вводные. Место «нигерийских принцев» заняли «западные бизнесмены» или «пожилые вдовцы». Например, в 2014 году жертвам рассылали письма якобы сирийского директора банка, который из-за гражданской войны в стране не мог вывести свои замороженные активы из других стран. Просьба сопровождалась жалобами на гражданскую войну и жертвы среди населения.

В других случаях бизнесменам предлагали выкупить танкер с «ворованной нефтью», требуя деньги вперёд. Или же в письме сообщалось о большом выигрыше в лотерее, с которого адресанту лишь нужно уплатить налог, который по нигерийским законам якобы платится «вперёд». После получения денег мошенники пропадали.

Со временем «нигерийские письма» стали синонимом мошенничества, в котором жертве давят на жалость или обещают деньги в обмен на помощь — и затем злоумышленники пропадают вместе с деньгами.

Однажды история такого мошенничества окончилась не так, как обычно. В 2009 году 62-летняя шведка Мария Гретте познакомилась в интернете с 58-летним датчанином. Спустя три месяца отношений на расстоянии с переписками и звонками новый знакомый женщины пообещал приехать к ней в Швецию, но прежде должен был посетить Нигерию по работе.

В первый же день прибывания в Нигерии испуганный датчанин сообщил Гретте, что его ограбили, а сына ранили выстрелом голову — и он находится в больнице. Мужчина осыпал шведку жалостливыми сообщениями и попросил у неё тысячу долларов на лечение ребёнка, так как он не мог вывести средства со своего британского счёта. Затем он ещё несколько раз попросил прислать деньги на последующие расходы, но вскоре Гретте поняла, что её обманывают, и перестала отвечать на сообщения.

Оказалось, что датчанином притворялся 24-летний нигериец Джонни (имя изменено). Вскоре он извинился перед женщиной, рассказал правду о себе и заявил, что «не хочет терять связь» с ней. Гретте простила нигерийца и прилетела к нему в гости — и у них завязались дружеские отношения. Женщина ещё несколько раз посещала Африку, так как хотела помочь местным молодым людям с работой, чтобы они не становились мошенниками, рассказала она «Би-би-си».

Мария Гретте с мошенником из Нигерии. Фото «Би-би-си»

Гретте помогала молодым африканским художникам участвовать в европейских выставках, семинарах и конкурсах, а также выступала с докладами об искусстве в Уганде. «Джонни дал мне больше, чем взял. Без него я бы не встретила Африку», — отмечала женщина.

Мария Гретте выступает с докладом в Уганде. Фото «Би-би-си»

Но в большинстве случаев истории мошенничества в романтических отношениях заканчиваются для жертв более трагично. Жительница США около года переписывалась с мужчиной из Нигерии, с которым познакомилась в твиттере. Она так же, как и другие жертвы в подобных ситуациях, рассказывала об «особой связи» с партнёром, которая образовалась буквально через несколько дней общения.

Мужчина часто просил у американки деньги, ссылаясь на проблемы в бизнесе. Спустя год женщина отправилась в Нигерию к возлюбленному с дорогими подарками вроде консоли PlayStation, но оказалось, что у него есть жена. Американка разорвала отношения и потребовала нигерийца вернуть миллион найров (около 180 тысяч рублей), которые она одалживала, но он отдал лишь 100 тысяч найров (18 тысяч рублей).

Количество онлайн-мошенничества при знакомствах в интернете выросло — в США жертвы за год потеряли полмиллиарда долларов

В последние годы мошенничества в онлайн-знакомствах стало сильно больше — и не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Во время локдауна жители многих стран не могли ходить на свидания, но хотели знакомств, так что для мошенников это стало возможностью избегать встреч без подозрений. В 2017 году мошенники получили 87 миллионов долларов, тогда как в 2020 году — уже 547 миллионов (больше 42 миллиардов рублей). Далеко не все пострадавшие сообщают об обмане по разным причинам, например, из-за стыда. В отчёте Федеральной торговой комиссии США говорится, что лишь около 3% жертв мошенничества (не только в романтических отношениях) обращаются в госорганы, так что масштаб ущерба может быть гораздо больше.

Около 90% пользователей дейтинг-сервисов и 63% пользователей фейсбука когда-либо сталкивались с мошенниками в сети, говорится в исследовании Сиенского университета в Италии.

Самые большие суммы мошенникам-«ухажёрам» отдавали пожилые люди — в среднем около девяти тысяч долларов каждый. Меньше всего выманивали у молодёжи от 18 до 29 лет — около 750 долларов. В 2021 году мошенникам чаще всего покупали подарочные карты (28% и 36 миллионов долларов), переводили криптовалюту (18% и 139 миллионов долларов) и деньги с банковских карт (13% и 121 миллион долларов).

Иллюстрация Федеральной торговой комиссии США о росте мошенничества в романтических отношениях

В Великобритании во время пандемии число жалоб на мошенничество в романтических отношениях увеличилось на 40%, а убытки достигли 73,9 миллиона фунтов (около 7,7 миллиарда рублей). На мошенничество пожаловались почти восемь тысяч человек. В Австралии в 2020 году жертвы мошенников в романтических отношениях потеряли около 26 миллионов долларов.

Неизвестно, Сколько денег в онлайн-знакомствах с мошенниками потеряли россияне. В исследовании «Лаборатории Касперского» говорится, что около 15% пользователей дейтинг-сервисов в мире сталкивались со злоумышленниками, а 65% — опасаются мошенничества. По результатам опроса двух тысяч человек, использовавших сайты знакомств, около 34% имели дело с мошенниками, рассказали разработчики антивируса ESET.

Способов мошенничества в общении в дейтинг-приложениях или в романтических отношениях много — и постоянно появляются новые. Злоумышленники часто выбирают жертв на сайтах знакомств, так как их пользователи расположены к плотному общению и выстраиванию доверительных глубоких отношений.

Самая распространённая схема обмана выглядит так: мошенник знакомится с жертвой и вскоре признаётся ей в чувствах, убеждает в «особой» связи между ними, а также посвящает в свою жизнь. Например, держит постоянный контакт в течение дня, присылает фото своей (или якобы своей) семьи, друзей или животных.

Выстраивание доверительных отношений с жертвой называют грумингом. Это обязательный этап мошеннической схемы.

На следующем этапе у мошенника «появляются» проблемы — чаще всего с деньгами или здоровьем. В США группа мошенников выманила 3,5 миллиона у женщин, выдумывая разные сценарии сложностей в жизни. Злоумышленники представлялись жертвам моделью-итальянцем под разными псевдонимами и с разными придуманными жизненными обстоятельствами.

Одна из женщин перевела миллион долларов «на ремонт нефтяной вышки», на которой якобы работал злоумышленник, притворявшийся влюблённым в неё. Другой пострадавшей мошенник представился архитектором из Дубая, который нуждался в деньгах для разблокировки платежа в несколько миллионов долларов.

Злоумышленники не выводили деньги со счетов сами — они пользовались «денежными мулами». Это люди, помогающие (часто по незнанию) «отмывать» незаконно заработанные деньги. Преступники пользуются их счетами, чтобы без вреда для себя вывести крупные суммы.

Чтобы вывести деньги через ничего не подозревающих людей, мошенники вновь придумывают истории. Например, жительница Австралии хранила на своей карте 150 тысяч долларов, которые ей перевёл новый знакомый из Tinder. Мужчина представился военнослужищим США и попросил помочь якобы с получением наследства в Австралии, так как у него не было австралийской банковской карты. Позже оказалось, что деньги женщине перевёл жертва мошенника — бизнесмен, считавший, что оплачивает товар поставщика.

Жертва мошенничества Рене Холланд. Скриншот из ролика «The Weekly», Hulu

Дальше переписки такое общение как правило не заходит — у мошенника находится множество причин не встречаться, например, ковидные ограничения или проблемы с паспортом. От видеозвонков, по словам жертв, они тоже зачастую отказываются под разными предлогами. Часто злоумышленники занимаются кэтфишингом, то есть притворяются другими людьми, используя чужие фотографии. Так произошло с Майклом Маккалистером из США — в 2020 году ему начали приходить сообщения из разных стран от множества разочарованных женщин, которые поняли, что его фотографии используют мошенники из Tinder. Скрываясь под фото американца аферисты представлялись биржевым маклером из Чикаго, смотрителем парка из Орегона, выгульщиком собак по имени Ларри и так далее.

Одна из жертв нашла его профиль через поиск по фотографии и пыталась познакомиться с уже настоящим Маккалистером, но узнала, что он гей: «Мне грустно, что такой красивый парень не интересуется женщинами».

Американец нашёл контакты мошенника, использовавшего его фото: он оказался молодым жителем Бразилии с женой и маленьким ребёнком. По словам афериста, он пытался выманить у жертв деньги, чтобы прокормить семью, но ему их никто не отправил. У Маккалистера мошенник тоже попросил деньги, и когда американец согласился дать ему 25 долларов — тот сказал, что этого слишком мало.

Для бывшего мошенника с сайта знакомств Джейми (имя изменено) выманивание денег из жертв было работой, а не отношениями, рассказывал он «Би-би-си». Мужчина общался с женщинами из тюрьмы со спрятанного телефона, не признаваясь им сразу в том, где находится.

Джейми искал в дейтинг-приложениях тех, кто выглядел так, будто находился в отчаянье — особенно пожилых женщин. Мошенник писал жертвам, что «просто хочет счастья» и уверял, что хочет с ними совместных детей. «[Я] просто говорю все, что она хочет услышать, пока не влюбится», — добавлял Джейми.

Максимальное, что я когда-либо получал от девушки, было 10 тысяч фунтов (больше миллиона рублей). Каждую неделю она присылала мне 100, 200 фунтов стерлингов. […] Это было просто. Джейми мошенник

Аферисты стремятся скрывать лицо — но не в случае с «мошенником из Tinder», ставшим героем шоу Netflix

Австралийские правоохранители считают одной из мер предостережения от мошенничества в дейтинг-приложениях — верификацию профилей при помощи фотографий, сделанных прямо в сервисе. Такое уже практикуют Tinder и Bumble. Однако не все мошенники намерены скрывать свои лица.

В начале февраля на Netflix вышел документальный фильм о жертвах Саймона Леваева — афериста из Tinder. Мужчина притворялся состоятельным сыном «алмазного короля», встречаясь одновременно сразу с несколькими девушками. Поначалу он одаривал жертв дорогими подарками, уделял много внимания, быстро признавался в чувствах и заявлял о серьёзных намерениях.

Аферист из Tinder: мошенник притворялся «алмазным принцем» и выманил у женщин миллионы — история стала хитом Netflix Саймон Леваев годами жил за счёт жертв и выдумал целую вселенную, где он наследник бизнес-империи, за которым охотятся враги. Как его мистификации пришёл конец и что с ним сейчас?

Спустя несколько месяцев у Леваева якобы появлялись проблемы, для решения которых он просил большие суммы денег у девушек, обещая отдать их с процентами. Израильтянин действительно отдавал жертвам чеки на большие суммы, чем одалживал — только чеки он подделывал.

В 2019 году израильтянина арестовали, но не за мошенничество на сотни тысяч долларов — а за подделку документов. Спустя пять месяцев тюрьмы мужчину отпустили, и он продолжает вести соцсети, показывая богатую жизнь.

После выхода фильма Леваев не стал скрывать своё лицо и активно вёл инстаграм, показывая свою роскошую жизнь и отдых с девушками, но вскоре его аккаунт заблокировали. Tinder забанил страницу израильтянина и его возможные фейки в 2019 году после появления его истории в СМИ.

Леваев планирует начать законно монетизировать известность, обретённую после шоу Netflix. По данным таблоида TMZ, мужчина выпустит книгу, запустит обучение по обольщению женщин и будет участвовать в подкасте о свиданиях.

Популярно стало мошенничество с поддельными инвестиционными приложениями — CryptoRom

Аферисты начали использовать новый метод мошенничества в дейтинг-приложениях. После создания пары на сервисах для знакомств злоумышленник рассказывает, что интересуется инвестированием в криптовалюты или акции, при этом упоминает, что сумел на этом разбогатеть. Затем он предлагает собеседнику обучить его инвестировать и обещает большую прибыль.

Одной из жертв мошенника стал британец Джеймс Эванс (имя изменено). В дейтинг-приложении Grindr он познакомился с мужчиной, который представился Дэвидом. Спустя несколько дней постоянного общения новый знакомый рассказал Эвансу, что разбирается в торговле криптовалютой и может обучить этому. «Дэвид» уговорил британца зарегистрироваться на бирже для покупки криптовалюты Binance и вложить туда 500 фунтов (около 50 тысяч рублей).

Мошенническую схему, в которой злоумышленники знакомятся в дейтинг-сервисах, а затем призывают инвестировать на поддельных сайтах называют CryptoRom — от «Crypto Romantic» или «Крипторомантики».

Затем Эванс перевёл криптовалюту с биржи на торговую платформу, ссылку на который прислал знакомый с Grindr. На следующий день британец вложил в инвест-сайт 12 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей), наблюдая, как якобы растёт его прибыль с инвестиций в личном кабинете. Эванс вновь вложил три тысячи фунтов (около 300 тысяч рублей), а затем попытался вывести деньги на Binance, однако сделать это не получилось.

Аккаунт Эванса на торговой площадке перестал работать, а «Дэвид» рекомендовал ему обратиться в службу поддержки платформы. Менеджеры «поддержки» подтвердили блокировку личного кабинета, потребовав за разблокировку депозит 50% от суммы на балансе. Мужчина «заподозрил неладное», но через сутки «тревожных размышлений» всё же внёс депозит, однако аккаунт не работал. «На этом этапе я совершенно обезумел и понял, что меня обманули», — рассказывал Эванс.

Переписка со «службой поддержки» поддельного инвестиционного приложения. Скриншот Sophos

В итоге мужчина вложил в поддельный инвест-сайт около 20 тысяч фунтов (больше двух миллионов рублей). Он сообщил The Guardian, что не планировал вкладывать столько денег в инвестиции, но мошенник занимался «эмоциональным насилием» и манипулировал мужчиной. «Я действительно думал, что мои отношения с Дэвидом были искренними, мы переписывались до поздней ночи, делились голосовыми сообщениями и даже планировали встретиться. Я остался ни с чем», — добавлял Эванс.

50-летняя британка Ева Кедула заложила свой дом, чтобы инвестировать 35 тысяч фунтов (больше 3,5 миллиона рублей) в надежде на высокую прибыль. Женщина стала жертвой той же мошеннической схемы, только на этот раз злоумышленник познакомился с ней в фейсбуке и предложил инвестировать криптовалюту в приложении.

Мошенническое приложение для инвестиций. Скриншот Daily Mirror

Спустя две недели Кедула попыталась вывести деньги из приложения, но в «службе поддержки» сервиса ей сообщили, что сделать это получится только после уплаты взноса. Женщина отказалась пополнять счёт, и злоумышленники пригрозили пожаловаться на неё в Интерпол из-за мошенничества.

Когда Кедула попросила о помощи знакомого, посоветовавшего инвестировать, он начал её «газлайтись и обвинять», рассказала женщина. Британка обратилась в службу Action Fraud, расследующую киберпреступления, но сотрудники усомнились, что мошенников удастся найти.

Ева Кедула. Фото Daily Mirror

Первое время такую схему преимущественно использовали в Азии, но постепенно она добралась до Европы, США и России. Россиянка познакомилась в Tinder с мужчиной из Китая — оказалось, оба интересовались инвестициями и торговлей на бирже, рассказала девушка. В то время она хотела начать торговать валютой, и мужчина вызвался её обучить. Девушка внесла 100 долларов в приложение, ссылку на которое прислал ей новый знакомый.

В следующие две недели китаец призывал россиянку инвестировать всё больше денег. Когда девушка захотела вывести деньги, в поддержке приложения сообщили, что сделать это можно только если на счёте лежит не меньше 10 тысяч долларов (у неё на счёте было три тысячи). Россиянка загуглила информацию о сервисе и поняла, что стала жертвой мошенника.

Только на один биткоин-адрес, которым пользовались злоумышленники, перевели около 1,39 миллиона долларов, отметили в издании Sophos, исследующем киберпреступления. Злоумышленники используют сотни поддельных торговых, банковских и других приложений и сайтов, которые выдают за популярные сервисы вроде Barclays, Gemini, Bitwala, Kraken, Binance, TDBank и BitcoinHK. Разработчики обходят контроль Apple, которая не допускает в App Store подозрительные приложения. Для этого мошенники используют сервисы для тестовой публикации новых приложений и распространения их среди разработчиков, например, Apple Developer Enterprise. После перехода по ссылке открывается страница, имитирующая App Store, и приложение скачивается. У поддельного сервиса часто бывает высокий рейтинг и множество поддельных положительных отзывов, призванные повысить доверие жертв к приложению и мошеннику.

Поддельное приложение гонконгской торгово-инвестиционной компании Goldenway Group. Скриншот Sophos

Как выглядит типичная жертва мошенников в романтических отношениях

Читая истории пострадавших, может показаться, что попасться на уловку мошенников сложно — понятно, что нельзя отправлять незнакомым людям деньги или что схемы обмана слишком очевидны. Но многое зависит от психологии жертвы и преступника.

Зачастую жертвами становятся люди, находящиеся в поисках отношений, а особенно — семьи. Злоумышленники уделяют много внимания, признаются в любви и строят совместные планы о создании семьи, рождении детей и приобретении общего жилья. Жертвами, как правило, становятся хорошо образованные одинокие женщины среднего возраста, ищущие острых ощущений и склонные к зависимым отношениям. Больший риск вступить в отношения с мошенником имеют те, кто склонен идеализировать партнёра, игнорировать недостатки и «красные флаги».

По данным исследования специалиста Университета Реджиса в Денвере, мошенники придерживаются одной стратегии поведения с жертвой:

В течение короткого времени злоумышленник начинает говорить о серьёзных отношениях, в том числе предлагает брак;

Рассказывает о трагичных событиях в жизни, например, смерти родственников или потере работы;

Срочно просит деньги на внезапные траты и выставляет чёткие сроки.

Для большинства жертв мошенничества в романтических отношениях расставание со злоумышленником стало большей травмой, чем потеря денег из-за обмана, говорится в исследовании британских специалистов. Многие из них не смогли оправиться от травмирующего опыта из-за непонимания со стороны семьи и друзей. Жертвы часто остаются уязвимы и могут вновь подвергнуться обману мошенников, так как не смогли отделить фальшивый образ «возлюбленного» от личности преступника.

Уровень вашего образования, место, где вы выросли, сколько денег вы зарабатываете — не имеет значения. Эми Нофзигер директор службы поддержки мошенничества организации AARP

Автор: Екатерина Кузнецова; TJOURNAL