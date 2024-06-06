На Черкащині 24-річному молодику повідомлено про підозру за фактом вбивства дідуся

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури 24-річному молодику повідомлено про підозру за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, хлопець прийшов на подвір’я свого дідуся і між ними почалась сварка, яка згодом переросла в бійку. Старенький отримав численні удари руками та ногами по тілу. При появі свідка зловмисник втік. Потерпілого було доставлено в лікарню з переломами черепа та ребер, набряком головного мозку. За життя дідуся понад добу боролися медики, але врятувати не вдалось.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, утікача затримано в процесуальному порядку. За клопотанням сторони обвинувачення, судом застосовано до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється Уманським РУП ГУНП в Черкаській області .

У разі доведення вини правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури