В деле об убийстве полицейского в Чернигове появились два новых фигуранта – патрульные

В деле об убийстве полицейского в Чернигове появились два новых фигуранта. Это два патрульных полицейских Чернигова, которым сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи других полицейских, один из которых впоследствии скончался.

«По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в г. Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами — полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске», — говорится в сообщении.

Обвиняемые правоохранители не прекратили выявленного правонарушения, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападающих, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу.