На Львівщині зловмисник побив та пограбував 42-річну жінку

20 травня у Бориславі невідомий зловмисник напав на перехожу, 42-річну місцеву мешканку, завдав їй тілесних ушкоджень, відібрав сумку, у якій були гаманець з грошима та банківськими картками, електронні гаджети, косметичку та інші особисті речі, після чого сів в автомобіль «Деу» та втік з місця події.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, під час нападу зловмисник завдав жінці кількох ударів по голові. В подальшому медики діагностували у потерпілої, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму та чисельні забої.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, протягом однієї години, поліцейські виявили на вулиці Шевченка у Бориславі автомобіль, яким користувався нападник – «Деу Ланос». Також встановлено, що до скоєння злочину причетний 24-річний житель міста – правоохоронці розшукали його та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також правоохоронці вилучили речові докази причетності підозрюваного до вчинення розбійного нападу.

Досудове розслідування триває. // Діло