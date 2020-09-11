На Виноградівщині затримали двох юнаків, що зчинили стрілянину на фірмі і поранили чоловіків

Закарпатська поліція оперативно розкрила злочин у Виноградові. Повідомлення про інцидент надійшло близько 20:45 учора, 9 вересня.

Прибувши за викликом, поліцейські встановили, що на територію місцевого цеху з переробки сільськогосподарської продукції, о 20:30 зайшли невідомі особи, які почали конфліктувати з присутніми та безпідставно застосували зброю.

У результаті сутички між нападниками та трьома братами, які були на підприємстві, останні отримали тілесні ушкодження. Самі ж злочинці з місця події зникли у невідомому напрямку.

Розшукати їх вдалося завдяки фаховій роботі оперативників та слідчих. Поліцейські встановили, що до злочину причетні 16-річний мукачівець та 18-річний житель села Великі Ком’яти Виноградівського району. Зброю, з якої стріляли злочинці, вилучено. Попередньо — це травматичний пістолет.

Нападників затримали до ізолятора тимчасового тримання. Їм інкримінують злочин передбачений частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство вчинене із застосуванням зброї. У справі триває досудове розслідування, у ході якого поліцейські встановлять усі обставини злочину. Затриманим загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua