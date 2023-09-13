Мешканець Запоріжжя замаскував наркобізнес під виробництво харчових продуктів

Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який у червні 2023 року викритий на виробництві та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 313, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, житель Запоріжжя організував масове виробництво наркотиків та психотропів. З цією метою він орендував складське приміщення на території місцевого товариства, яке облаштував під лабораторію. У виробництві «метадону», «амфетаміну», «метамфетаміну» та «4-ММС» використовував переважно соляну та сірчану кислоту. Виготовлений товар пропонував через власностворений канал у месенджері «Телеграм».

З метою прикриття незаконної діяльності підозрюваний оформив на себе підприємництво з виробництва харчових продуктів.

Провівши низку обшуків, правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотичних та психотропних речовин, а також майже 6 кг готового наркопродукту.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура