На Харьковщине будут судить членов двух преступных групп онлайн-мошенников

В этом году киберполицейские в Харьковской области пресекли преступную деятельность 6 «черных хакеров».

В Департамента киберполиции НПУ подвели итоги работы подразделения за 10 месяцев 2020 года, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области обезврежена преступная организация в составе 6 человек, которые обвиняются в хакерстве и мошенничестве. Кроме того, в суд направлены обвинительные акты на двух членов преступных групп, по факту махинаций с поддельными документами. Прекращена деятельность 6 «черных хакеров», из которых 3 хакеры действовали в составе организованной преступной группы.

В ходе совещания руководство управления определило отдельные просчеты в организации работы, оценило результаты деятельности каждого работника управления, а также определило перспективы дальнейшего развития подразделения. // МГ Объектив