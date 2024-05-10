Повідомлено про підозру очільниці окупаційного «міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій» на Луганщині
За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянці.
Їй інкриміновано добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, мешканка Луганська після захоплення окремих територій регіону почала співпрацювати з ворогом.
Надалі залишалась в місті, де будувала кар’єру в окупаційних органах влади.
У 2021 році жінку призначили «начальником управління масових комунікацій мінкомзв’язку лнр».
З листопада 2022 року і до літа 2023 року ‒ «в.о. міністра цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій лнр».
З липня 2023 року і дотепер ‒ «заступник міністра».
Жінка є випускницею «майстерні нових медіа» ‒ федеральної освітньої програми з підготовки медіа- та PR-технологів у галузі інтернет-комунікацій.
Підозрювана співпрацює з «колегами» з рф, які за її словами «діляться безцінним досвідом», бере участь у медійних російських проєктах.
Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)