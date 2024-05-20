На Полтавщині затримали двох чоловіків, підозрюваних у скоєнні вбивств

До відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції 18 травня близько 17:00 надійшло повідомлення від перехожого, що в садовому товаристві “Юність” виявлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Поліція розпочала розслідування.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група місцевої поліції, оперативники та криміналісти. Поліцейські встановили, що загиблою є 65-річна місцева мешканка.

Олександр Акіменко, тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:

«Під час проведення першочергових слідчих та оперативних заходів ми встановили, що до вбивства жінки причетний її близький родич 1979 року народження. Фігуранта оперативники та слідчі встановили упродовж кількох годин. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Обставини та мотиви злочину встановлює слідство.

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Поліція встановила підозрюваного у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень мешканцю Кременчука

17 травня до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 54-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті на території приватного домогосподарства. Слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти вилучили з місця події речові докази та встановили особу, причетну до злочину.

Як повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, підозрюваним виявився 34-річний знайомий загиблого, з яким у нього відбувся конфлікт.

Начальник районного управління поліції зазначив: «Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже вручили йому підозру. Розглядається питання про обрання запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Слідчі дії тривають.

За вчинення цього злочину може загрожувати покарання – від семи до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)