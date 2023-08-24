На Вінниччині повідомили про підозру водію вантажівки, за участі якого сталась ДТП, в якій загинуло 12 людей

Нагадаємо, що аварія за участі лісовоза DAF та легковика ВАЗ 2102 сталась 22 серпня близько 19.30 поблизу с. Бродецьке Хмільницького району. Водій легковика та усі його пасажири під час зіткнення отримали травми несумісні з життям.

За результатами проведених першочергових процесуальних дій слідчі повідомили 42-річному водію вантажівки, жителю Житомирської області, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На місці пригоди загинув 23-річний водій ВАЗу та його пасажири – п’ятеро дорослих віком 20, 26, 31, 32 і 38 років, та шестеро малолітніх віком 2, 4, 8, 11 та двоє 12-річних дітей.

Водію зaгрожує покaрaння у вигляді позбaвлення волі нa строк від 5 до 10 років з позбaвленням прaвa керувaти трaнспортними зaсобaми нa строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька обласна прокуратура. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області