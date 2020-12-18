У Дніпрі миколаївські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві охоронця дитсадка

Зловмисник вбив пенсіонера з корисливих мотивів і для цього спеціально приїхав з іншого регіону. Зараз йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кількох злочинів, за які передбачено покарання аж до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 30 листопада про зникнення 62-річного потерпілого заявила староста сільської ради. Коли правоохоронці прибули за місцем мешкання чоловіка у с. Іванівка, то знайшли господаря мертвим у коридорі його будинку. Експерт виявив на тілі потерпілого декілька ножових поранень у груди та стегно.

Тоді за вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій» та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Наразі розслідування триває.

Над розкриттям вбивства працювали оперативні співробітники Управління карного розшуку та Первомайського відділу поліції. 17 грудня 39-річного чоловіка миколаївські поліцейські за силової підтримки КОРД затримали за місцем мешкання у м. Дніпро.

Відомо, що загиблий працював охоронцем у місцевому дитячому садку, тривалий час проживав сам. Злочинець раніше був його односельцем, до того ж добре знав, що у пенсіонера можуть бути гроші, адже він отримував і пенсію, і заробітну плату, і кошти за надання землі в оренду.

За однією з версій, інформацію про наявність заощаджень у потерпілого він отримав від знайомих осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. Сам же зловмисник ніде не працював, тож задля наживи прибув з Дніпра додому до потерпілого на Первомайщину.

Домовласнику завдав смертельних ножових поранень. Грошей не знайшов, натомість забрав усе, що мало цінність: мопед, мобільний телефон, ноутбук, електроінструменти та побутову техніку. На мопеді загиблого злочинець доїхав до Миколаєва, там транспортний засіб лишив знайомому й дістався домівки автобусом. Майно заклав у ломбарди Дніпра. Правоохоронці встановили місцезнаходження техніки, транспортного засобу та вилучили їх.

Зловмисника, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, доставили на Миколаївщину, слідчі Первомайська за процесуальної підтримки прокуратури повідомили йому про підозру.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області